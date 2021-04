Fred marca 400º gol na carreira e Fluminense bate o Nova Iguaçu no Carioca

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com gols de Kayky, Fred e John Kennedy, o Fluminense venceu o Nova Iguaçu na noite deste domingo (11) no Maracanã, em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Carioca. Anderson Kunzel conseguiu diminuir para o Nova Iguaçu, fechando o placar em 3 a 1.

A vitória teve um gosto especial para Fred, que marcou o seu gol de número 400 na carreira. 182 deles foram marcados com a camisa do Tricolor, onde Fred faz sua segunda passagem desde o ano passado.

Com o resultado, o Fluminense se firma na quarta colocação do Carioca e ficou mais próximo da Portuguesa. São 16 pontos, contra 17 do terceiro colocado. O Nova Iguaçu, com mais essa derrota, fica na 10ª colocação e vê a classificação para a Taça Rio cada vez mais distante.

PARTIDA

O primeiro tempo terminou sem gols. Responsável pelo passe para o gol de Fred, Nenê quase marcou um gol olímpico com sete minutos de jogo. Aos 31, os jogadores do Fluminense reclamaram de um pênalti em Nino, que alegou ter sido puxado, mas a arbitragem mandou seguir.

Apesar de todos os holofotes estarem o apontado para Fred, foi Kayky quem abriu o placar aos 6 do segundo tempo, ao invadir a área com velocidade e passar por diversos marcadores antes do chute colocado. Aos 17, Fred ampliou o placar num chute com força e marcou o gol de número de número 400, mas no minuto seguinte o Nova Iguaçu minimizou as comemorações do atacante. Anderson Kunzel também chutou com força e conseguiu diminuir o placar. Já nos acréscimos, John Kennedy fez o terceiro do Flu.

FLUMINENSE

Marcos Felipe, Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Wellington (Yago) e Nenê (Caio Paulista); Luiz Henrique (Gabriel Teixeira), Kayky (John Kennedy) e Fred (Lucca). Técnico: Roger Machado

NOVA IGUAÇU

Luiz Henrique, Leonardo, André Santos e Gilberto e Rafinha; Abuda, Vandinho (Raphael Carioca), Anderson e Dieguinho (Baggio); Yan (Andrey) e Canela (Luã). Técnico: Carlos Vítor

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 3 X 1 NOVA IGUAÇU

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 11 de abril de 2021, domingo

Hora: 18h (de Brasília)

Árbitro: Alexandre Vargas de Jesus

Assistentes: Thiago Rosa Esposito e Lilian da Silva Bruno

Cartões amarelos: Wellington, Lucca e Yago (Fluminense); Dieguinho, Rafinha e Luiz Henrique (Nova Iguaçu)

Gols: Kayky (FLU), aos 6 minutos do segundo tempo, Fred (FLU), aos 17 minutos do segundo tempo, Anderson (Nova Iguaçu), aos 18min do segundo tempo, e John Kennedy (FLU), aos 46min do segundo tempo.