Fred empata com Romário como 2º maior artilheiro da história do Brasileiro

Contando todas as competições pelo Fluminense, Fred tem 193 gols -é o segundo maior artilheiro da história do clube, atrás apenas de Waldo, que marcou 319.

Agora, apenas Roberto Dinamite, com 190 gols, está à frente do camisa 9 do Flu. Depois de Fred e Romário aparece Edmundo, com 153 gols, seguido por Zico (135), Túlio (129), Serginho Chulapa e Dadá Maravilha (ambos com 127).

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O atacante Fred igualou Romário como segundo maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro na noite desta segunda-feira (23), ao abrir o placar para o Fluminense contra o Atlético-MG, em São Januário. Ele chegou a 154 gols pela competição, mesma marca do Baixinho.

