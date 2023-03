Franklin, Kadu e Wilson Jr. são os primeiros a deixar o Manaus após eliminação

Manaus/AM - Reformulação à vista no Manaus FC para o restante da temporada de 2023. Na tarde desta quinta-feira (23), o clube oficializou a saída de três atletas. O zagueiro Franklin, o meia Kadu e o atacante Wilson Júnior são os primeiros a deixar oficialmente o Gavião do Norte após a eliminação nas quartas de final do Campeonato Amazonense. A rescisão do trio já foi inclusive publicada no BID da CBF.

A movimentação dá início a um intenso fluxo de novas saídas e contratações que o Manaus irá fazer nos próximos dias para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, marcada para o começo de maio. Entre os dias 2 e 4, o Gavião do Norte estreia contra o Náutico, na Arena da Amazônia.

A tendência é que o elenco sofra uma profunda reformulação, reflexo das eliminações na Copa do Brasil, Copa Verde e Estadual nos primeiros três meses do ano. Em 2024, o clube não terá calendário nacional, fora o Brasileirão.

Vindo do futebol gaúcho, Wilson Jr. foi quem mais atuou do trio, esteve presente em 10 partidas, mas passou em branco. Na sequência, Kadu, contratado junto ao Paraná, participou de nove jogos, e se despede com um gol e uma assistência, além de dois cartões vermelhos no período. Por fim, Franklin, outro vindo do Paraná, teve pouco espaço e fez apenas dois jogos com a camisa esmeraldina, com uma assistência na conta.