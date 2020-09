Franco justifica moral com Sampaoli após início tímido pelo Atlético-MG

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Contratado por 2,5 milhões de dólares (R$ 13,23 milhões na cotação atual), Alan Franco chegou ao Atlético-MG a pedido de Jorge Sampaoli. O equatoriano teve dificuldades para se adaptar ao time nos primeiros jogos, mas passou a render nas partidas mais recentes e se consagrou ao marcar dois gols na vitória por 3 a 0 sobre o São Paulo na quinta-feira (3), pela sétima rodada do Brasileiro.

Presente em 11 dos 12 jogos do Atlético em meio à pandemia do novo coronavírus, o jogador teve um início difícil. Não à toa, mesmo quando assumiu a condição de titular em suas cinco primeiras atuações, acabou substituído em quatro delas.

As atuações o levaram de volta para a reserva. Mas foi na final do Campeonato Mineiro que ele retomou a predileção do comandante. Destaque no jogo de volta da final do torneio, diante do Tombense, o equatoriano deixou o campo chorando ao se lembrar da morte do pai, ocorrida no início de 2020. O bom futebol foi mantido no jogo seguinte, e Alan Franco atuou de forma decisiva diante do São Paulo.

A evolução culminou em elogios de Jorge Sampaoli. O técnico, responsável por indicá-lo na mudança para a Cidade do Galo, reforçou a adaptação do atleta. "Alan Franco é um jogador muito jovem, que veio do Equador. Ele está conhecendo o futebol do Brasil. Hoje, fez uma grande partida. Ele se entrega e segue evoluindo", afirmou o técnico, que espera vê-lo jogando ao lado de Nathan.

"Nós estamos esperando também muito ansiosos pela volta de Nathan, porque é um jogador que faz diferença. Isso não tira o fato de que podem jogar juntos. São dois jogadores que, em algum momento, nos darão muitas alegrias", disse.

O técnico, no entanto, ainda deverá esperar um pouco mais para ver a parceria concretizada, já que Nathan segue em tratamento de lesão na coxa esquerda e desfalcará o time no compromisso deste domingo (6), às 20h, diante do Coritiba. Réver, gripado, também não irá jogar.

O Coritiba, por sua vez, aguarda liberação do departamento médico para contar com Rhodolfo, Patrick Vieira e Neilton.

CORITIBA

Wilson; Jonathan, Rodolfo Filemon, Sabino e William Matheus; Matheus Galdezani, Matheus Sales e Matheus Bueno; Robson, Yan Sasse e Sassá. T.: Jorginho

ATLÉTICO-MG

Rafael; Mariano, Igor Rabello, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair e Alan Franco; Keno, Hyoran e Sasha. T.: Jorge Sampaoli

Estádio: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Horário: 20h deste domingo (6)

Árbitro: Diego Pombo Lopez (BA)