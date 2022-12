Franceses sinalizam liberação e Grêmio deve anunciar lateral ex-United

Eles começaram juntos na base do Fluminense e atuaram também simultaneamente no Manchester United, da Inglaterra.

Há alguns dias, Fábio se acertou com o Grêmio e dependia da liberação do clube com o qual possui mais seis meses de contrato. Pela curta duração de vínculo, a equipe francesa aceitou liberar o jogador para que ele siga carreira no Brasil.

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio pode anunciar outro reforço além de Luis Suárez. O Nantes, da França, sinalizou que aceita liberar o lateral Fábio, que está acertado com o time tricolor, como informou o UOL. Desta forma, a finalização do acordo depende de trâmites burocráticos.

