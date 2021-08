França vence a Eslovênia por um ponto e está na final das Olimpíadas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A França venceu a Eslovênia por 90 a 89, nesta quinta-feira (5), mostrando poder de reação, e avançou à final do basquete masculino nas Olimpíadas de Tóquio-2020. Os franceses vão enfrentar os americanos na disputa pelo ouro dos Jogos Olímpicos de Tóquio.

O cestinha do jogo foi Nando de Colo, com 25 pontos, seguido por Evan Fournier, com 23. Do lado esloveno, Luka Doncic conseguiu um triplo duplo -16 pontos, 18 assistências e 10 rebotes.

A final será disputada no sábado (7), às 23h30 (de Brasília). Os franceses estão atrás de uma conquista histórica para o país, mas para isso terão que vencer os maiores campeões do basquete masculino. As duas seleções já fizeram duas finais olímpicas, mas com os EUA saindo com a vitória em ambas as ocasiões -1948 e 2000.

O JOGO

O começo da partida foi muito acirrado e nenhuma das equipes conseguiu colocar uma diferença grande no placar. Mas, neste momento, Luka Doncic mostrou que é acima da média e marcou oito pontos seguidos. A Eslovênia abriu 29 a 27.

O segundo quarto continuou muito disputado, mas com um placar menos elástico. As duas seleções demonstraram muita vontade, mas o placar ficou igual durante boa parte da etapa. Apenas no final a Eslovênia conseguiu abrir dois pontos (44 a 42) e levou essa vantagem para o intervalo.

Na terceira etapa, a França voltou melhor e conseguiu impor seu jogo. Com a ajuda de Nando de Colo, o time francês converteu duas bolas de três em sequência e virou o placar, abrindo 60 a 52. Os franceses jogaram a pressão para o lado esloveno ao fechar o quarto com seis pontos de vantagem - 71 a 65.

Na reta final, a Eslovênia voltou querendo reverter o placar, mas a França se impôs e, mesmo com uma vantagem menor, conseguiu se manter à frente. Com a vitória de 90 a 89, os vão à final das Olimpíadas despachando a Eslovênia, que agora joga pelo bronze.