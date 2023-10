França supera lambança de meia do Real e goleia Escócia em amistoso

No segundo tempo, a França aproveitou para dar oportunidade a novos jogadores e marcou o quarto gol com Coman, que aproveitou um rebote após chute de Griezmann no travessão.

Porém, a França rapidamente assumiu o controle do jogo e empatou com Pavard, que desviou um escanteio cobrado por Griezmann, quatro minutos depois.

Os próximos compromissos das equipes são em novembro, para cumprir tabela das Eliminatórias. A França enfrenta Gibraltar, em casa, no dia 18; enquanto a Escócia visita a Geórgia no dia 16.

Mbappé, Coman e Payard, duas vezes, marcaram para a seleção francesa, enquanto Gilmour descontou para os escoceses, após um corte mal feito do meio do Real Madrid, Camavinga.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.