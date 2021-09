França leva susto, mas busca empate com a Ucrânia nas Eliminatórias

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pelo Grupo D das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022, a França visitou a Ucrânia e ficou no empate em 1 a 1. Shaparenko abriu o placar para os donos da casa aos 43 minutos do primeiro tempo, com um golaço de fora da área. Aos 4 do segundo tempo, Martial aproveitou boa jogada de Coman e deixou tudo igual.

Com o resultado, a França mantém a liderança do Grupo D, agora com 9 pontos após cinco jogos. Além disso, os atuais campeões mundiais ainda não foram derrotados na competição. A Ucrânia é a terceira colocada, com cinco pontos.

A França volta a campo na próxima terça-feira (7), quando encara a Finlândia, no Parque dos Príncipes, em Paris, às 15h45 (de Brasília), pela sexta rodada da competição. A Ucrânia, por sua vez, terá um descanso e só volta a jogar no dia 7 de outubro, fora de casa, também contra a Finlândia.

Jogando em casa, a Ucrânia adiantou a marcação nos primeiros minutos para tentar surpreender a França. A pressão ajudou os donos da casa a equilibrar a partida, mas foi Pyatov, goleiro da Ucrânia, quem teve que trabalhar primeiro.

Aos 10 minutos, Pogba subiu mais que todo mundo em cobrança de escanteio e o goleiro ucraniano fez boa defesa.

Aos 26 minutos, a França voltou a assustar. Pogba lançou para Martial, que ajeitou de cabeça para Griezmann. O atacante do Atlético de Madri chegou batendo da entrada da área, mas errou o alvo por pouco.

A seleção ucraniana chegou com perigo pela primeira vez apenas aos 34 minutos. Yarmolenko aproveitou uma cobrança de escanteio e, dentro da área, finalizou. Lloris defendeu e deu rebote. Zabarniy, na pequena área desperdiçou a chance de abrir o placar.

Aos 37, a Ucrânia voltou a assustar Lloris. Desta vez, Mykolenko cobrou falta na área e Yarmolenko cabeceou e obrigou o goleiro francês a fazer boa defesa.

Aos 43, Martial recebeu ótimo passe de Pogba e parou em boa defesa de Pyatov. No mesmo minuto, a Ucrânia, que tinha mais volume de jogo, acabou premiada.

Tymchyk fez boa jogada pela direita, cruzou rasteiro e a defesa francesa afastou parcialmente. Shaparenko aproveitou a sobra e, de fora da área, acertou o ângulo de Lloris, sem chances para o goleiro francês, abrindo o placar para os donos da casa, que foram para o intervalo em vantagem.

Vantagem que durou pouco. Os visitantes voltaram com um ímpeto diferente para a segunda etapa e, logo aos 4 minutos, conseguiram o empate. Coman recebeu na direita e cruzou. Rabiot cabeceou em cima do zagueiro e a bola sobrou para Martial, que, desta vez, não desperdiçou: 1 a 1.

A França continuou melhor e, aos 17 minutos, Griezmann recebeu de Coman na entrada da área e finalizou por cima do gol de Pyatov.

Outro que mandou por cima do gol foi Zouma, aos 21 minutos. O zagueiro recebeu bom cruzamento de Griezmann e subiu com liberdade para finalizar, mas também errou o alvo.

Os visitantes continuaram em cima, em busca da virada, e quase conseguiram seu objetivo aos 32 minutos, quando Benzema recebeu na área e rolou para Diaby. O atacante passou pela marcação e bateu na trave.

Aos 41 minutos, foi a vez de Rabiot assustar. O meio-campista francês arriscou um bom chute de fora da área e viu Pyatov fazer mais uma boa defesa.

Nos últimos minutos, a Ucrânia se segurou como pôde e garantiu o empate, apesar dos sustos na segunda etapa.

Veja todos os resultados do dia nas eliminatórias europeias:

Finlândia 1x0 Cazaquistão

Chipre 0x2 Rússia

Eslovênia 1x0 Malta

Irlanda 1x1 Azerbaijão

Letônia 0x2 Noruega

Sérvia 4x1 Luxemburgo

Escócia 1x0 Moldávia

Eslováquia 0x1 Croácia

Gibraltar 0x3 Turquia

Ilhas Faroe 0x1 Dinamarca

Israel 5x2 Áustria

Holanda 4x0 Montenegro

Ucrânia 1x1 França