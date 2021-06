França emperra em retranca e fica no empate contra a Hungria

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Surpresa na Eurocopa! A França, que havia vencido o primeiro tempo, ficou no empate em 1 a 1 contra a retrancada Hungria, em duelo disputado na manhã deste sábado (19) em Budapeste e válido pelo Grupo F do torneio.

O resultado do confronto deixou os franceses com 4 pontos e ainda lideram a chave. Liderança que se consolidou nesta tarde após Portugal ser goleado pela Alemanha por 4 a 2. Agora, a equipe alemã assume a segunda posição com 3 pontos e o portugueses caíram para terceiro o lugar. Os húngaros, que atuaram em casa, marcam o 1° ponto e ainda sonham com a classificação.

Os primeiros minutos da partida ficaram marcados pelo excessivo número de faltas dos dois lados e pouquíssimas chances de gol. Aos 9 minutos, quando o duelo ainda não tinha finalizações, Pavard foi "premiado" com o cartão amarelo precoce após falta em Sallai.

A França começou a "tomar conta" do jogo no meio do primeiro, pressionando a Hungria e criando as principais oportunidades de gol.

Mbappé, Pogba e Benzema foram os principais nomes de perigo ao gol de Gulacsi, mas a retranca dos mandantes - além da ótima atuação do goleiro - se sobressaiu e evitou o empate até o 2° tempo.

A retranca gerava alguns contra-ataques para a Hungria, e foi em uma jogada do tipo que o jogo saiu do zero, já nos lances finais da etapa inicial. Depois de tabelar com Sallai, Fiola avançou em velocidade pela esquerda e, já dentro da área, finalizou ao gol de Lloris e abriu o placar: 1 a 0.

No 2° tempo, a França voltoucom tudo em busca do gol. E foi aos 20 minutos que a França devolveu na mesma moeda. Em um contra-ataque puxado por Lloris, veio o empate.

Após lançamento do goleiro, Mbappé avançou em velocidade pela direita e cruzou rasteiro para o meio da área. O zagueiro Orban tentou afastar, mas a bola saiu fraca e sobrou para Griezmann. O atacante do Barcelona, desta vez, não desperdiçou e igualou o placar.