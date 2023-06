Franca bate São Paulo fora, empata finais do NBB e decidirá em casa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Tudo empatado nas Finais do NBB! Após sair atrás na série melhor de cinco jogos, Franca superou o São Paulo, fora de casa, pelo placar de 88 a 80, em pleno Ginásio do Morumbi, e deixou a série em 1 a 1.

São Paulo e Franca voltam a se enfrentar no próximo sábado (3), às 15h (horário de Brasília), também no Ginásio do Morumbi, na capital paulista. Ou seja, teremos um Jogo 4, que será no Pedrocão, e que já pode pode ser decisivo para o título do NBB. Ou até um Jogo 5, que também será em Franca.

Sem Lucas Dias, que foi operado após uma crise de apendicite, Lucas Mariano chamou a responsabilidade e conduziu o Franca à vitória. O pivô fez 28 pontos e foi o cestinha da partida. Destaque também para Georginho, que fez um duplo-duplo (17 pontos e 14 rebotes), sendo fundamental nos minutos finais do jogo.

As duas equipes começaram errando muito, mas o Franca teve mais precisão e chegou a abrir nove pontos de vantagem. O São Paulo, muito afobado, desperdiçou muitos ataques e foi sufocado pela defesa adversária. Contudo, a desvantagem ao fim do 1º quarto caiu para quatro pontos após uma arrancada dos mandantes.

Com pouco menos de quatro minutos no segundo período, o São Paulo tomou a liderança do placar e fez o ginásio explodir. Os reservas Malcolm Miller e Coelho deram outro ritmo, e Franca parou de pontuar. E as equipes foram para o vestiário com o time paulistano em vantagem no placar: 37 a 34.

Franca voltou melhor após o intervalo, muito por causa de Michael Smith, que botou fogo na partida e comandou a virada. Além dele, Lucas Mariano apareceu pro jogo, dominou o garrafão, meteu bola de três e deu uma enterrada que calou a torcida tricolor. Com cinco pontos de vantagem para Franca, o jogo estava aberto para o 4º período.

De cara, Franca fez 8 a 0 no início do quarto período. O time tricolor sentiu o baque, demorou para reagir, mas encostou nos minutos finais. Só que Georginho apareceu para Franca, meteu uma bola de três, deu um toco e garantiu uma tremenda vitória fora de casa.