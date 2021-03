FPF marca Ponte Preta x Santos para ocorrer em São Januário, no Rio

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A FPF (Federação Paulista de Futebol) anunciou nesta terça-feira (23) que será disputada na quinta (25), às 21h (de Brasília), a partida entre Ponte Preta e Santos em São Januário, no Rio de Janeiro, válida pela quinta rodada do Campeonato Paulista.

De acordo com a entidade, houve um acordo com o Governo do Rio, gestão Cláudio Castro (PSC), a Prefeitura do Rio, sob comando de Eduardo Paes (MDB), e a Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro).

Na segunda (22), a FPF anunciou que a partida entre Corinthians e Mirassol aconteceria nesta terça, às 21h, em Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira, também pela quinta rodada do Campeonato Paulista.

Havia a possibilidade de Volta Redonda receber no mesmo dia o jogo entre São Bento e Palmeiras, adiado da primeira rodada do torneio. Porém, o time alviverde não aceitou a data proposta. A partida foi então remarcada para esta quarta (24).