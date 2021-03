FPF ainda espera resposta do MP para retomar jogos na fase emergencial

A decisão deve ser tomada por Doria, no entanto, uma sinalização positiva do MP pode ajudar.

No documento enviado ao MP, elaborado em conjunto com os 16 clubes participantes do torneio, a federação propôs 12 novas medidas, como a realização de mais testes RT-PCR e a utilização de uma "bolha", como a criada para as fases finais da NBA em 2020.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de propor um novo protocolo que inclui a criação de uma "bolha sanitária", a FPF (Federação Paulista de Futebol) aguarda uma resposta do Ministério Público sobre a possível retomada do Paulista.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.