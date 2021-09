Fortaleza vence o Sport fora de casa e sobe para o 3º lugar

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fortaleza venceu o Sport por 1 a 0 e voltou ao terceiro lugar colocação da Série A, ultrapassando o Flamengo —ainda que com três partidas a mais que os rubro-negros, registre-se. O jogo, válido pela 22ª rodada, foi disputado na Arena de Pernambuco e foi Marcelo Benevenuto, aos 32 do primeiro tempo, quem balançou a rede.

Para a equipe pernambucana, a partida marcou o oitavo jogo sem vencer ou sequer marcar gols. Com 17 pontos, o Sport é o 19º colocado. O Fortaleza tem 36 pontos, enquanto o Fla ficou com 35 após o empate com o América-MG. Acima, está o líder Atlético-MG, com 46 pontos e o Palmeiras, com 38. Ambos têm um jogo a menos que o time cearense.

O Leão do Pici recebe, no próximo sábado (2), o Atlético-GO. Já o Leão da Ilha enfrentará o Grêmio no domingo (3), fora de casa.

INÍCIO

O começo da partida foi parelho. Enquanto o Fortaleza tinha mais controle das jogadas, o Sport se defendia e tentava aproveitar as chances ao alçar a bola na grande área. Nenhum dos dois conseguiu levar perigo efetivo aos goleiros, embora houvesse muita movimentação.

SPORT CRESCE

Após um bom início do Fortaleza, o Sport recuperou o controle da partida. Aos 25, André teve chance de balançar a rede na saída do goleiro Felipe Alves, mas a bola foi tirada pelo zagueiro Titi. Aos 28, Hernanes mandou uma bomba de fora da área, Felipe soltou e André ficou com o rebote, mas cruzou errado para dentro da grande área.

FORTALEZA DEFINE

Aos 32 minutos, em cobrança de escanteio, a defesa do Sport falhou. O zagueiro Marcelo Benevenuto, do Fortaleza, estava sozinho e mandou de cabeça para o fundo do gol.

SEGUNDO TEMPO MORNO

O segundo tempo manteve a mesma dinâmica do começo do primeiro. Os dois times dividiam a posse de bola e a construção de jogadas, mas não levavam grande perigo aos goleiros adversários. O Fortaleza procurava os espaços do campo, enquanto o Sport tinha mais posse de bola, subindo em velocidade ou em cruzamentos para o meio da grande área.

No fim, uma vitória segura para o time de Juan Pablo Vojvoda, enquanto o Sport não consegue se desvencilhar da chamada zona da confusão.

Sport: Maílson, Hayner (Ewerthon), Pedro Henrique, Sabino, Sander (Luciano Juba), José Welison, Marcão Silva, Hernanes (Everton Felipe), Paulinho Moccelin (Gustavo Oliveira), André e Everaldo (Mikael) Técnico: Gustavo Florentín

Fortaleza: Felipe Alves, Tinga, Marcelo Benevenuto, Titi, Yago Pikachu, Felipe (Matheus Jussa), Éderson, Lucas Lima (Ronald), Lucas Crispim, Romarinho (Henríquez) e Robson (Edinho). Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Local: Arena de Pernambuco (PE)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Lilian da Silva Fernandes Bruno (RJ)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Gols: Marcelo Benevenuto (FOR), aos 32' do primeiro tempo (0-1)

Cartões amarelos: Hernanes (SPT), Sabino (SPT), Hayner (SPT), Pedro Henrique (SPT), Felipe (FOR), Lucas Crispim (FOR), José Welison (SPT)