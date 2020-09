Fortaleza vence jogo com três lesões e Inter pode perder liderança

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fortaleza venceu o Internacional neste sábado (19), no Castelão, por 1 a 0. O jogo pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro ficou marcado por lesões em série: uma no time de Rogério Ceni e duas na equipe de Eduardo Coudet.

Com o placar, o clube gaúcho pode perder a primeira colocação para o Atlético-MG, que enfrenta o Atlético-GO ainda neste sábado.

Felipe, de fora da área, marcou o gol do jogo no segundo tempo do duelo.

O Fortaleza chega aos 15 pontos e o Inter para em 20. Atlético-MG soma 18 pontos. A partida no Ceará foi fraca tecnicamente.

Na próxima rodada, o Colorado recebe o São Paulo no Beira-Rio e o time de Ceni visita o Santos. Ao Internacional, no entanto, o jogo mais perto é o Gre-Nal 427 pela fase de grupos da Copa Libertadores, na quarta-feira (23).

O duelo tático entre Ceni e Coudet marcou o primeiro tempo e depois do intervalo, falha de Nonato deu espaço para o gol. O Inter ainda reclama pênalti não marcado em Musto. No segundo tempo, o camisa 5 foi atingido por Paulão fora do lance e caiu na área.

A arbitragem chegou a verificar a jogada no monitor e decidiu não assinalar penalidade.

QUEM FOI BEM: FELIPE

Além do gol em um belo chute de primeira, volante teve mais de 80% de acerto nos passes -segundo o site SofaScore- e ajudou a fechar a área do Fortaleza.

QUEM DECEPCIONOU: NONATO

Jovem entrou no lugar de Patrick, ainda no primeiro tempo, e fez jogo discreto. No segundo tempo, errou em lance na frente da área e deu bola para Felipe acertar chutaço e marcar.

TRÊS LESÕES EM 45 MINUTOS

Na primeira etapa, Patrick, Quintero e Johnny sentiram lesões. O zagueiro do Fortaleza foi o primeiro a sair por conta do problema muscular, depois Patrick. E no intervalo, o jovem.

INTER MARCA, MAS NÃO CRIA

O Inter pressionou a saída de bola do Fortaleza com Leandro Fernández e Léo Ferreira. O jovem desempenhou o papel de pivô, mas falhou em lances individuais. Coletivamente, o time de Coudet foi pouco criativo mesmo com grande intensidade. As conclusões foram poucas e sem pontaria.

FORTALEZA APROVEITA LATERAL LONGO

Mesmo pressionado atrás, o time de Rogério Ceni manteve a saída curta. E no ataque, usou Wellington Paulista para encurtar a construção colorada. Ainda assim, o Fortaleza teve menos posse e não chegou a chutar em gol até o intervalo.

No segundo tempo, o lance do gol tem duas visões: o erro de Nonato, mas antes a jogada. O arremesso lateral longo para área, que Moledo cortou parcialmente.

FORTALEZA

Felipe Alves; Marlon, Juan Quintero (Jackson), Paulão e Carlinhos; Felipe, Juninho, Romarinho (Fragapane), David da Fonseca (Tiago Orobó) e Oswaldo (Yuri César); Wellington Paulista (Ronald). Técnico: Rogério Ceni

INTERNACIONAL

Marcelo Lomba; Saravia, Rodrigo Moledo, Zé Gabriel e Moisés; Musto, Johnny (D'Alessandro), Edenilson e Patrick (Nonato) (Rodrigo Lindoso); Leandro Fernández (Abel Hernández) e Léo Ferreira (Gabriel Boschilia). Técnico: Eduardo Coudet

Estádio: Castelão, em Fortaleza (CE)

Árbitro: Marielson Alves Silva (BA)

Auxiliares: Alessandro Rocha de Matos (BA) e Jucimar dos Santos Dias (BA)

VAR: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

Cartões amarelos: Juninho (FOR); D'Alessandro, Nonato, Boschilia (INT)

Gol: Felipe, aos 20 minutos do segundo tempo (FOR)