Fortaleza se impõe e bate RB Bragantino com golaço de Wellington Paulista

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em boa atuação, o Fortaleza venceu o R.B Bragantino na noite deste sábado (29) pelo placar de 3 a 0 na Arena Castelão, na capital do Ceará. Os gols do Tricolor foram marcados por Romarinho e Wellington Paulista duas vezes. O primeiro, inclusive, um golaço por cobertura.

Com a vitória, o Fortaleza chega aos oito pontos somados e ocupa a sétima posição do Campeonato Brasileiro. Já o Bragantino estaciona na décima quarta colocação, com cinco pontos somados. Foi a terceira derrota do Bragantino no campeonato.

Agora, o Fortaleza tem pela frente o Clássico-Rei contra o Ceará na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, na quarta-feira (02). Também neste dia, o Bragantino enfrenta o Athletico Paranaense na Arena da Baixada.

Jogando com as linhas muito recuadas, o Fortaleza viu o R.B Bragantino ter mais a bola durante parte do primeiro tempo. No entanto, as chances criadas pela equipe paulista não foram muito claras. O Fortaleza se encontrou no meio da segunda etapa e foi perigoso com uma boa chegada de David, que chutou para fora. Aos 38 minutos, Wellington Paulista recebeu a bola fora da área, percebeu Cleiton adiantado e chutou por cobertura, marcando um golaço para abrir o placar.

Poucos minutos após levar o gol, o R.B até ensaiou buscar o empate, mas situação piorou: Weverson e deixou o pé em uma falta dura no campo de ataque. Inicialmente, o árbitro Rafael Traci o puniu com cartão amarelo mas, ao ser recomendado pelo VAR, foi até a beira do campo, mudou sua decisão e expulsou o jogador.

No segundo tempo, a equipe da casa voltou mais a vontade graças à vantagem no placar e no número de jogadores. Com a bola no pé e jogando mais no campo de ataque, o Fortaleza aproveitou os espaços deixados e aumentou o placar no início da etapa complementar. Após bom lance pelo lado direito, a bola sobrou para Romarinho na entrada da área, que chutou firme para o gol. Cleiton tentou fazer a defesa, mas a bola bateu no travessão e entrou no gol.

Com a vitória encaminhada, o Fortaleza seguiu atacando o Bragantino, em busca de um resultado mais elástico. O Bragantino, por sua vez, encontrou muita dificuldade para buscar um gol e tentar se colocar de volta no jogo. No fim, Gabriel Dias invadiu a área pelo lado direito do ataque, rolou para trás e encontrou Wellington Paulista livre para marcar seu segundo gol no jogo e sacramentar a vitória do Fortaleza.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 3 x 0 BRAGANTINO

Data: 29 de agosto de 2020 (sábado)

Horário: às 21h (de Brasília)

Árbitro: Rafael Traci

Assistentes: Alex dos Santos e Eli Alves

Cartões amarelo: David, Bruno Melo (Fortaleza); Realpe, Aderlan (R.B. Bragantino).

Cartão vermelho: Weverson (R.B. Bragantino).

Gols: Wellington Paulista (FOR), aos 39 minutos do primeiro tempo; Romarinho (FOR), aos 15 minutos do segundo tempo; e Wellington Paulista (FOR), aos 42 minutos do segundo tempo.

FORTALEZA

Felipe Alves, Tinga (Gabriel Dias), Jackson (Paulão), Quintero, Bruno Melo; Felipe, Romarinho (Fragapane), Marlon; David (Yuri Cesar), Osvaldo (Ederson), Wellington Paulista Técnico: Rogério Ceni.

BRAGANTINO

Cleiton, Weverton (Aderlan), Léo Ortiz, Realpe, Weverson; Ricardo Ryller, Bruno Tubarão (Barreto), Lucas Evangelista (Leandrinho); Artur (Luis Phelipe), Chrigor (Hurtado) e Morato Técnico: Felipe Conceição.