Fortaleza recebe Athletico-PR de olho na vice-liderança do Brasileiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Fortaleza enfrenta o Athletico-PR neste sábado (23), às 19h15, na Arena Castelão, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time cearense vive bom momento na competição e tem chance de alcançar a vice-liderança.

Com 45 pontos, o Fortaleza começa a rodada em quarto lugar. Se ganhar dos paranaenses, terá de torcer por tropeços de Palmeiras (contra o Sport) e Flamengo (contra o Fluminense) para ser o novo vice-líder.

Vindo de vitórias contra Grêmio e Chapecoense, o Fortaleza quer manter o embalo e não tem desfalques para o duelo no Castelão. O técnico Juan Pablo Vojvoda manterá seu tradicional esquema 3-4-3.

Nem mesmo o fato de estar em meio à disputa da semifinal da Copa do Brasil fará com que o Fortaleza poupe seus principais atletas. Na quarta-feira passada (20), o time cearense levou 4 a 0 do Atlético-MG. E precisa devolver a goleada no dia 27, em casa, para sonhar com a grande decisão do torneio.

O Athletico-PR também está nesta disputa, mas o adversário é o Flamengo. Na partida de ida, em Curitiba (PR), houve empate por 2 a 2. Como precisa vencer no Maracanã, no dia 27, para ir à decisão, o técnico Alberto Valentim optou por levar uma formação reserva à capital cearense.

No Brasileirão, o Athletico-PR não vence há três rodadas e vem de derrota em casa para o Fluminense por 1 a 0. Com 34 pontos, o time rubro-negro ocupa a décima colocação. Seu último triunfo aconteceu há 16 dias, quando derrotou o Atlético-GO por 2 a 0 fora de casa.

Estádio: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Horário: 19h15 (de Brasília) deste sábado (25)

Juiz: Denis Ribeiro Serafim (AL)

VAR: Vinícius Furlan (SP)

Transmissão: sem TV