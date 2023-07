Fortaleza marca no final e vence Athletico por 1 a 0 na estreia de Marinho

MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O Fortaleza venceu o Athletico-PR por 1 a 0, na noite deste domingo (9), na Arena Castelão em jogo da 14ª rodada do Brasileirão que contou com a estreia de Marinho. Yago PIkachu marcou o único gol da partida. O tento saiu aos 38 minutos do segundo tempo.

A partida foi marcada de boas oportunidades para ambos os lados, mas sem tanta efetividade. Galhardo teve bastante trabalho, mas quem quase abriu o placar em duas oportunidades foi o estreante Marinho.

O resultado faz o Fortaleza subir para a 7ª posição da tabela com 23 pontos. O Furacão cai para a 11ª posição com 20 pontos.

Equipes voltam a campo por competições diferentes. O Athletico-PR pega o Flamengo no 12 pela Copa do Brasil enquanto o Fortaleza encara o Cuiabá no dia 16 pelo Brasileirão.

Como foi o jogo

Leão começa bem, mas se perde. Fortaleza mostrou perigo principalmente em jogadas pela direita com cruzamentos de marinho em lances de inversão, mas logo se perdeu e mostrou o caminho do gol para o Athletico que passou a atacar com mais frequência a partir da segunda metade do primeiro tempo.

Furacão se encontra. Após respirar em campo e apostar em jogadas de velocidade iniciadas pelo meio-campo o Furacão forçou o Leão a se fechar e priorizar transições rápidas nos últimos minutos da primeira etapa.

Sem efetividade. Ambas as equipes queriam jogar, queriam a posse de bola e apostaram em jogadas variadas, mas faltou efetividade. Na segunda etapa as equipes mudaram a estratégia com Fortaleza o passando a priorizar jogadas por dentro e o Furacão tentando bolas longas.

Mudanças no Furacão não surtem efeito. Na segunda etapa, o técnico Wesley Carvalho fez mudanças com Willian, Marcelo Cirino entrando no ataque, Christian no meio e Esquievel reforçando a lateral-esquerda, mas mesmo com mais velocidade o Fortaleza se fechou e evitou surpresas com a dupla Benevenuto e Titi.

Alterações do Leão funcionam. Yago Pikachu entrou no lugar de Lucero no ataque aos 30 minutos do segundo tempo e oito minutos depois abriu o placar.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 1 x 0 ATHLETICO-PR

Campeonato Brasileiro - 14ª rodada

Data: 09/07/2023 (domingo)

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CE

Árbitro: André Luiz Policarpo Bento

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha e Felipe Alan Costa de Oliveira

Gols: Yago Pikachu (FOR), aos 38' do 2T.

Amarelos: Brítez (FOR); Vinicius Kauê (CAP).

FORTALEZA

João Ricardo, Brítez, Marcelo Benevenuto, Titi, Bruno Pacheco, Caio Alexandre, Hércules (José Welison), Marinho, Thiago Galhardo, Pochettino e Lucero (Yago Pikachu). Técnico: Juan Vojvoda.

ATHLETICO-PR

Bento, Matheus Felipe, Kaíque Rocha, Zé Ivaldo (Pedro Henrique), Khellven (Christian), Hugo Moura, Alex Santana, Cuello, Léo Cittadini, Vinicius (Esquivel) e Arriagada (Willian). Técnico: Wesley Carvalho