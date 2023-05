Fortaleza marca no fim, bate San Lorenzo e segue perfeito na Sul-Americana

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fortaleza venceu o San Lorenzo por 3 a 2, nesta quarta-feira (24), no estádio Castelão, pela quarta rodada da Copa Sul-Americana. Luján, contra, Silvio Romero e Yago Pikachu, de pênalti, marcaram para o Leão, enquanto Maroni, duas vezes, fez os dois do San Lorenzo.

O Fortaleza segue perfeito na competição e soma 12 pontos, na ponta do grupo H. Já o time argentino viu a sequência de seis jogos invicto chegar ao fim. O time fica com quatro pontos na Sul-Americana.

O JOGO

Com três gols antes da primeira meia hora de jogo, o ritmo no Castelão foi acelerado. Ambos os times trocavam passes rápidos e objetivos, deixando a partida rápida e bem disputada.

Depois do começo quente, os dois passam a chegar com menos perigo. Com a vantagem, o Fortaleza segurou mais a bola para garantir a vitória parcial no intervalo.

A volta do intervalo teve um San Lorenzo melhor e mais imponente. Os argentinos não demoraram para que a superioridade se transformasse em empate e pressionaram o Fortaleza.

O Fortaleza cresceu no fim e conseguiu um pênalti no apagar das luzes. Com uma melhora na troca de passes, os donos da casa partiram pra cima do San Lorenzo e arrancou a vitória no fim.

GOLS E DESTAQUES

San Lorenzo chegou primeiro aos 4 minutos do primeiro tempo. Pela direita, Luján cruzou para Blandi, que furou, mas na sequência, a bola sobrou para Braida, que se jogou e não conseguiu chutar inteiro, mandando para fora.

Luján, contra, abriu o placar para o Leão aos 16. Em escanteio pela direita, José Welison cabeceou, a bola pingou na pequena área e em bate rebate, Sílvio Romero e o lateral trombam na bola, que foi para dentro do gol.

Os argentinos empataram aos 18 com Maroni. Logo em seguida, o time visitante respondeu com cruzamento de Elías para Maroni mandar de voleio para fazer um golaço no Castelão.

Silvio Romero fez o dele aos 24. Em boa jogada pela direita, na entrada da área, Calebe achou Pochettino, que cruzou para o camisa 18 pegar de primeira e vencer Batalla.

Braida quase empatou aos 26. Em chute fora da área, o atacante tentou colocado, mas João Ricardo conseguiu evitar o gol com boa defesa.

Aos 46, Blandi tirou tinta da trave do Leão. O camisa 9 recebeu cruzamento quase na pequena área e mesmo com a marcação em cima, conseguiu dominar, girar e tocar de leve na bola, mandando bem perto da trave.

Maroni faz o segundo do San Lorenzo aos 10 do segundo tempo. Em cruzamento de Vombergar, Maroni subiu mais alto e venceu a defesa de João Ricardo.

Pikachu garante vitória do Leão aos 51 do segundo tempo. De pênalti, marcado por bola no braço de Sánchez.