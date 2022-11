Fortaleza goleia Red Bull Bragantino por 6 a 0 e se aproxima da Libertadores

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Fortaleza goleou o Red Bull Bragantino por 6 a 0 nesta quarta-feira (9), na Arena Castelão, e chegou momentaneamente ao G8, se aproximando de uma vaga na pré-Libertadores do próximo ano.

O time da casa abriu o placar aos 25 minutos, com Zé Wlison. Onze minutos depois, o Hércules pegou rebote do goleiro bragantino Cleiton e ampliou a vantagem.

Aos 41, veio o terceiro: a arbitragem marcou pênalti de Douglas Mendes em cima de Pedro Rocha, que bateu e assinalou o tento.

O Fortaleza fechou a primeira etapa com gol de Silvio Romero aos 44.

O time cearense voltou embalado para o segundo tempo, e Silvio Romero superou o goleiro aos 13 minutos para aumentar o placar. Thiago Galhardo fechou a partida com o sexto gol dos anfitriões, aos 45 minutos.

Com a vitória, o Fortaleza soma 52 pontos e dorme na oitava posição. No entanto, o Atlético-MG, rival direto pela vaga, com os mesmos 52 pontos, ainda joga nesta quinta-feira (10). O Botafogo, com 50 pontos, em décimo lugar, também joga nesta quinta.

Os comandados por Juan Pablo Vojvoda encerram a temporada no domingo (13), quando enfrentam o Santos na Vila Belmiro, às 16h (de Brasília). No mesmo dia e horário, o Red Bull Bragantino recebe o Fluminense no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

FORTALEZA

Fernando Miguel; Tinga (Ceballos), Brítez, Titi e Juninho Capixaba (Lucas Lima); Zé Welison, Caio Alexandre e Hércules (Ronald); Romarinho (Moisés), Silvio Romero e Pedro Rocha (Thiago Galhardo).Técnico: Juan Pablo Vojvoda

RED BULL BRAGANTINO

Cleiton; Douglas Mendes (Ramon), Léo Realpe, Natan e Luan Cândido; Jadsom, Lucas Evangelista e Miguel (Gabriel Novaes); Sorriso (Nathan Camargo), Carlos Eduardo (Wellinton) e Popó (Alerrandro). Técnico: Maurício Barbieri

Estádio: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Brigida Cirilo Ferreira (Fifa/AL)

VAR: Flavio Gomes Barroca (RN)

Cartões amarelos: Zé Welison (FOR); Nathan, Jadsom, Popó e Sorriso (RED)

Gols: Zé Wlison (FOR), aos 25', Hércules (FOR), aos 36', Pedro Rocha (FOR), aos 41', e Silvio Romero (FOR), aos 44'; Silvio Romero (FOR), aos 13', e Thiago Galhardo (FOR), aos 45'/º2T)