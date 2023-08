Fortaleza goleia no 2º tempo e mantém Santos no Z-4 na estreia de Aguirre

Your browser does not support the video tag.

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Fortaleza venceu o Santos por 4 a 0 neste domingo (13) pela 19ª rodada do Brasileiro.

O Leão voltou melhor no segundo tempo e abriu o placar aos 13 minutos, com Machuca.

O Santos se lançou ao ataque e abriu caminho para a goleada do Tricolor, que deslanchou nos minutos finais, marcando aos 34'. aos 37' e aos 45.

O Corinthians teve a volta de Soteldo, que entrou no segundo tempo, e o primeiro jogo de Furch como titular. Ambos foram bem discretos.

O Santos, com apenas 18 pontos, segue na zona de rebaixamento, ocupando o 17º posto.

A vitória encerra a série quatro derrotas seguidas no Brasileirão do Tricolor, que vai aos 26 pontos e sobre para a 11ª posição.

A equipe nordestina não marcava um gol há dois jogos no torneio e tinha feito mais de dois gols em uma mesma partida da Série A pela última vez no dia 29 de abril, quando venceu o Fluminense por 4 a 2 na 3ª rodada.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi fraco tecnicamente e os goleiros praticamente assistiram ao embate. O Fortaleza ficou mais com a bola no campo de ataque, porém só conseguiu finalizar nas bolas aéreas. O Santos tentou apostar no contragolpe, mas - com exceção de Jean Lucas - não conseguiu bons passes para sair em velocidade.

Os mandantes voltaram com ímpeto maior no segundo tempo, conseguiram pressionar e, em treze minutos, abriram o placar com Machuca. Aguirre mudou as peças no ataque e o Peixe tentou reverter a desvantagem. A equipe se lançou ao ataque, permitindo muito espaço na defesa e facilitando a vida do Fortaleza, que conquistou uma vitória folgada.

FORTALEZA

João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre (Lucas Sasha), Zé Welison e Pochettino (Pedro Augusto); Marinho (Yago Pikachu), Machuca (Guilherme) e Thiago Galhardo (Silvio Romero). T;: Juan Pablo Vojvoda.

SANTOS

Vladimir; Gabriel Inocêncio, Joaquim, João Basso e Dodô; Rodrigo Fernández (Camacho), Dodi e Jean Lucas (Luan Dias); João Lucas (Wesley Patati), Lucas Braga (Soteldo) e Furch (Bruno Mezenga). T.: Diego Aguirre.

Local: Estádio Castelão, em Fortaleza (CE)

Dia e hora: 13 de agosto, domingo, às 18h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Bruno Mota Correia (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ/FIFA) e Thiago Rosa de Oliveira (RJ)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Cartões amarelos: Machuca, Titi (FOR); Rodrigo Fernández (SAN)

Gols: Machuca, aos 13'/2ºT, João Basso (contra), aos 34'/2ºT, Caio Alexandre, aos 37'/2ºT, e Bruno Pacheco, aos 45'/2ºT, para o Fortaleza.