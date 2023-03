Fortaleza goleia Deportivo Maldonado e avança na Libertadores

Cartões amarelos: Titi (FOR), Tomás Fernández (DPM) e Benevenuto (FOR)

Na terceira fase, os brasileiros vão enfrentar o Cerro Porteño (URU), com o primeiro jogo sendo em casa e o segundo fora. As datas e horários ainda não foram definidos.

Essa é apenas a segunda participação do Fortaleza na Libertadores. Agora, o Leão do Pici se junta a Atlético-MG, Sporting Crystal, Huracán, Cerro Porteño, Magallanes e Independiente Medellín, que também se classificaram.

