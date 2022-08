Fortaleza faz 3 a 0 no Inter com um a menos e ganha fôlego no Brasileiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fortaleza venceu o Internacional com autoridade por 3 a 0 na noite deste domingo (7), na Arena Castelão, em confronto válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A equipe tricolor jogou com um a menos desde o minuto 29 do primeiro tempo, quando Romarinho foi expulso por reclamação. Ainda na etapa inicial, Lucas Crispim abriu o placar com um golaço de falta. Aos 24 minutos da segunda etapa, Hércules ampliou. Já Robson fechou a conta.

Com o resultado, o Fortaleza passou a somar 21 pontos e está em 17º na classificação, ainda na zona de queda, mas apenas um ponto atrás do Avaí, primeiro time fora da degola. Já o Inter parou com 33 pontos e está em sétimo.

O Fortaleza voltará a campo no próximo domingo (14) para o clássico contra o Ceará. O Internacional vai jogar já na quinta (11), mas em duelo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana, contra o Melgar (PER).

FORTALEZA

Fernando Miguel; Emanuel Brítez, Marcelo Benevenuto, Titi e Juninho Capixaba; Lucas Sasha (Lucas Lima), Ronald (Zé Welison), Crispim (Hércules) e Romarinho; Robson (Fabrício) e Moisés (Depietri). Técnico: Juan Pablo Vojvoda

INTERNACIONAL

Keiller; Bustos, Kaique Rocha (De Pena), Vitão e Thauan Lara (Renê); Johnny, Liziero (Edenilson), Pedro Henrique, Alan Patrick e David (Taison); Braian Romero (Alemão). Técnico: Mano Menezes

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

Árbitro: Wagner Magalhães (RJ)

Auxiliares: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Marcio Gleidson Correia Dias (PA)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Cartões amarelos: Ronald (FOR); Braian Romero, Thauan Lara, Johnny, Liziero e Alan Patrick (INT)

Cartões vermelhos: Romarinho (FOR), aos 29'/1ºT

Gols: Crispim (FOR), aos 44'/1ºT; Hércules (FOR), aos 25', e Robson (FOR), aos 38'/2ºT