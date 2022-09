Fortaleza encara o Botafogo e busca 6ª vitória seguida

Com isso, o Leão, que chegou a ocupar a lanterna do Brasileirão, foi aos 30 pontos, ocupando o 12º lugar. Para encarar o Botafogo, o Fortaleza não terá problemas e deve ter o mesmo time que bateu o São Paulo em sua última partida.

Sem perder há seis jogos, o Fortaleza vive seu melhor momento na temporada. O time de Juan Pablo Vojvoda perdeu pela última vez no dia 20 de julho (para o Bragantino). Depois disso, empatou com Santos e ganhou de Cuiabá, Internacional, Ceará, Corinthians e São Paulo.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Fortaleza recebe o Botafogo neste domingo (4), às 16h, na Arena Castelão, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time cearense busca a sexta vitória consecutiva na competição para manter ascensão, enquanto os cariocas seguem preocupados com a zona de rebaixamento.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.