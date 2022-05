Fortaleza e Juventude empatam por 1 a 1 no Castelão, e continuam no Z4

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fortaleza e Juventude empataram por 1 a 1 na Arena Castelão, pela oitava rodada do Brasileirão, e terminarão a noite deste sábado (28) com um resultado insatisfatório para as duas equipes. O primeiro continua na lanterna, enquanto o segundo, também na zona de rebaixamento, deixou escapar a vitória após abrir o placar no segundo tempo. Os gols foram marcados por Vitor Gabriel e Zé Welison.

O empate mantém o Tricolor no último lugar, agora com dois pontos. Os gaúchos ficam com sete, na 17ª posição.

O Leão volta a campo na próxima quarta-feira (1º), às 20h30 (horário de Brasília), quando encara o clássico contra o Ceará, em jogo adiado da terceira rodada da Série A.

Já o Juventude só joga no domingo (5), quando recebe o Fluminense, às 11h.

Animado com a vaga nas oitavas da Libertadores, e precisando sair da lanterna do Brasileirão, o Fortaleza começou a partida levando sustos, mas se impôs e melhorou ainda na primeira etapa, com mais posse de bola. Mas falta de criatividade puniu os donos da casa, que criaram pouco, e, quando chegaram, não converteram suas chances e sofreram o gol de Vitor Gabriel. O Leão só conseguiu o empate após um rebote de cobrança de falta bem aproveitado por Zé Welison, que acertou um belo chute de fora da área e igualou o marcador.

O time de Eduardo Baptista foi a Fortaleza com uma estratégia bem definida: primeiro se defender, depois buscar os contra-ataques e tentar a vitória. E até o gol de Vitor Gabriel, em boa jogada de Chico Kim, a proposta estava funcionando. No entanto, com a reação dos donos da casa, o Juve cedeu o empate.

Em um jogo no qual vencer era tudo que o Fortaleza precisava, os três pontos não vieram, mas a situação poderia ser muito pior não fosse a atuação de Marcelo Boeck. O goleiro do Leão fez três defesas difíceis e garantiu ao menos o empate para o time da casa.

Investindo seus esforços na Libertadores, o Fortaleza iniciou a rodada na última posição da Série A, com um empate e cinco derrotas. Essencial para o Leão respirar mais aliviado, a primeira vitória na competição não veio. Agora, o Tricolor vê o Cuiabá, primeiro time fora do Z4, seis pontos à sua frente.

Retrato da dura sequência de jogos de um clube que disputa três competições simultaneamente, três jogadores do Fortaleza sentiram problemas musculares nos primeiros minutos da partida: Yago Pikachu, Marcelo Boeck e Tinga. O último teve de ser substituído, inclusive. Aliás, enquanto a maioria das equipes 'descansarão' durante a semana de Data Fifa, o Leão será um dos poucos a entrar em campo, na quarta-feira, no clássico contra o Ceará.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 1 X 1 JUVENTUDE

Competição: Brasileirão, oitava rodada

Estádio: Castelão, em Fortaleza (CE)

Data e horário: 28 de maio de 2022 (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Árbitro: André Luiz de Freitas Castro (GO)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Bruno Raphael Pires (GO)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (SP)

Cartões amarelos: Romarinho (FOR) e Lucas Lima (FOR); Yuri (JUV), Paulo Henrique (JUV) e Chico Kim (JUV)

Gols: Vitor Gabriel (JUV), aos 4 minutos, e Zé Welison (FOR), aos 19 do 2º tempo.

FORTALEZA

Marcelo Boeck; Tinga (Landázuri [Depietri]), Marcelo Benevenuto e Ceballos; Yago Pikachu, Felipe, Zé Welison e Lucas Crispim (Juninho Capixaba); Lucas Lima; Moisés (Romarinho) e Silvio Romero (Robson). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

JUVENTUDE

César; Rômulo (Thalisson), Vitor Mendes, Rafael Forster e William Matheus; Jean e Yuri; Paulo Henrique (Paulinho Moccelin), Bruninho (Vitor Gabriel) e Chico Kim; Isidro Pitta (Ricardo Bueno). Técnico: Eduardo Baptista.