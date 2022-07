Fortaleza é derrotado pelo Ceará, mas avança às quartas da Copa do Brasil

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Ceará venceu o Fortaleza por 1 a 0 nesta quarta-feira (13), mas a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil acabou ficando com Tricolor do Pici pelo agregado de 2 a 1. A partida foi disputada na Arena Castelão, e garantiu ao Leão, além da classificação, mais R$ 3,9 milhões aos cofres.

Após eliminar o rival estadual pelo segundo ano seguido na competição, a equipe tricolor aguarda agora o sorteio a ser realizado pela CBF na próxima terça-feira (19), às 13h30, para saber quem enfrentará na próxima fase.

O Ceará começou estudando o Fortaleza e pouco saiu para o ataque. O esquema montado por Marquinhos Santos conseguiu encaixar a marcação, deixou de dar espaços ao Fortaleza, mas teve dificuldades em criar chances.

A primeira entrada na pequena área do Fortaleza, por exemplo, aconteceu apenas aos 32 da primeira etapa. Ao explorar Nino Paraíba pela direita, a equipe desperdiçou boas chances pelos demais setores já que o lateral estava sempre marcado e não conseguia ir muito longe.

Vina não estava jogando bem os últimos jogos, mas conseguiu ser decisivo quando a equipe mais precisou e recolocou o Ceará no jogo. Aos 15min da segunda etapa, Richard Coelho levantou na área para o meia mandar para o gol de cabeça.

O Fortaleza não quis saber da vantagem do primeiro jogo e atacou de todo jeito. Os comandados por Vojvoda foram objetivos e assim que pegavam a bola acionavam os jogadores de ataque como Romarinho e Moisés para concluir no gol, mesmo com dificuldade em passar pela devesa alvinegra.

Nos primeiros 15 minutos do primeiro tempo foi superior e teve grandes chances, mas perdeu a frequência ao longo do tempo e acabou tomando um gol logo no início da segunda etapa.

O JOGO

Romarinho levou perigo à defesa do Ceará aos 7min do primeiro tempo, mas a bola parou nas mãos de João Ricardo. O Tricolor voltou a atacar com Yago Pikachu e Moisés aos 13 e aos 15, mas sem muito perigo. Nino Paraíba tentou responder para o Ceará aos 25min, mas foi parado por Titi.

O Vovô apresentou perigo novamente aos 33min em cobrança de falta de Vina direto para o gol, mas espalmada por Fernando Miguel.

Na volta para a segunda etapa, Vina marcou aos 15min, e Pikachu tentou descontar aos 24min, mas a bola desviou na marcação. A equipe alvinegra voltou a mostrar perigo aos 33min, com Iury Castilho, que foi cortado por Zé Welison e aos 53min, com bola no travessão mandada por Vina.

O Ceará volta a campo para encarar o Corinthians no sábado (16), às 21h (horário de Brasília) pela 17ª rodada do Brasileirão. Pelo mesmo torneio, mas no dia seguinte, às 18h, o Fortaleza pega o Atlético-GO.

CEARÁ

João Ricardo, Nino Paraíba (Fernando Sobral), Messias, Richardson, Mendoza, Luiz Otávio, Zé Roberto (Cléber), Richard (Iury Castilho), Vina, Victor Luis (Bruno Pacheco) e Lima (Matheus Peixoto). T.: Marquinhos Santos

FORTALEZA

Fernando Miguel, Ceballos, Benevenuto, Titi, Zé Welison, Ronald (Felipe), Hércules (Habraão), Juninho Capixaba, Yago Pikachu, Romarinho (Matheus Vargas) e Moisés (Silvio Romero). T.: Juan Vojvoda

Estádio: Arena Castelão (CE)

Juiz: Anderson Daronco - RS (FIFA)

VAR: Daniel Nobre Bins - RS (CBF)

Gols: Vina (CEA), aos 15min do primeiro tempo

Cartões amarelos: Vina, Richardson, José Welison (CEA), Richardson; Romarinho, Felipe, Yago Pikachu (FOR)