Fortaleza e Ceará fazem clássico contra a rabeira do Brasileiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ceará e Fortaleza se enfrentam neste domingo (14), às 16h, na Arena Castelão, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os arquirrivais não vivem um bom momento e estão na parte de baixo da tabela de classificação. Por isso, o clássico Choque-Rei é decisivo.

O Fortaleza esboçou uma reação nas últimas rodadas. Depois de ocupar a lanterna em boa parte do primeiro turno, o time dirigido por Juan Pablo Vojvoda está começou a rodada em 17º lugar, com 21 pontos. Se vencer, tem grande chance de deixar a zona de rebaixamento.

Sem perder há três partidas, o Fortaleza vem de uma impressionante vitória por 3 a 0 sobre o Internacional. Mas dessa vez, não poderá contar com o meia-atacante Romarinho, que foi expulso diante dos colorados.

O Fortaleza entrará em campo dessa forma: Fernando Miguel; Brítez, Marcelo Benevenuto, Titi e Juninho Capixaba; Ronald, Lucas Sasha e Lucas Crispim; Moisés, Thiago Galhardo e Robson.

Do outro lado, o Ceará vem de uma eliminação traumática na Copa do Brasil. Depois de perder para o São Paulo em casa, na disputa por pênaltis, o meia-atacante Vina se desentendeu com um torcedor na saída de campo, e alguns outros atletas também foram cobrados pela torcida.

O Ceará vem de um empate contra o Botafogo, no Rio de Janeiro, mas não vence no Brasileirão há três rodadas. Começou a rodada em 14º lugar, com 25 pontos.

Para o clássico, o técnico Marquinhos Santos tem problemas em sua defesa, pois os zagueiros Messias e Luiz Otávio estão suspensos. Ele também não poderá contar com os centroavantes Zé Roberto e Cléber. Em compensação, o volante Richardson está de volta. Outra novidade pode ser o atacante Jô, ex-Corinthians. Ele está regularizado e pode começar o jogo entre os titulares.

O Ceará terá a seguinte escalação no clássico: João Ricardo; Nino Paraíba, Gabriel Lacerda, Lucas Ribeiro e Victor Luís (Bruno Pacheco); Richard Coelho, Richardson, Lima (Erick) e Vina; Vásquez (Jô) e Mendoza.

Estádio: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Horário: 16h (de Brasília) deste domingo (14)

Juiz: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Transmissão: Premiere