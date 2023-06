Fortaleza e Bahia empatam sem gols em jogo com susto e ambulância em campo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fortaleza recebeu o Bahia na abertura da nona rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois tricolores nordestinos empataram sem gols em um jogo morno, neste sábado (3), no Castelão.

Com o empate, o Fortaleza vai a 14 pontos na sexta posição, com os mesmos 14 pontos do Atlético-MG e Grêmio, quarto e quinto colocados, respectivamente. O Leão do Pici agora vira a chave para a Sul-Americana e vai à Venezuela enfrentar o Estudiantes de Mérida.

O Bahia chega ao sétimo jogo sem vencer e ocupa a 15ª posição neste início de rodada, podendo terminar no Z4 em caso de vitória do Goiás. O Tricolor de Aço recebe o Cruzeiro no próximo sábado (10), também pelo Brasileirão.

O Fortaleza começou melhor e conseguiu controlar mais o jogo nos primeiros minutos, mas sem criar grandes oportunidades de gol.

O jogo não teve grandes emoções no primeiro tempo, com poucas finalizações e sem chances claras de nenhum dos tricolores abrir o placar.

Susto para o Leão no final da primeira etapa. Guilherme e Marcos Flipe se chocaram e o atacante do Fortaleza levou a pior. Saiu de campo na ambulância e deve passar por exames.

O Fortaleza voltou do intervalo pressionando o Bahia, conseguiu se impor e criou algumas chances com Lucero, mas não conseguiu o gol.

O Leão do Pici pressionou e teve bastante volume ofensivo na segunda etapa, mas falhou no últmo passe e não conseguiu balançar a rede de Marcos Felipe.

GOLS E DESTAQUES

Pressão do Leão. O Fortaleza impôs seu ritmo em casa para cima do Bahia e foi mais presente no campo de ataque nos primeiros minutos;

Primeira chance! Em sequência de escanteios do Fortaleza, Galhardo cabeceou sem direção, na primeira finalização do jogo;

Não deu. Vitor Hugo foi atendido após dois lances seguidos na cabeça e saiu de campo aos 13 minutos do primeiro tempo;

QUASE! Bahia assustou na primeira chegada. Jogada rápida de Thaciano, que jogou no meio da área para Cicinho, que dominou mal e a bola sobrou para o goleiro;

Fora! Na sequência, Thaciano pegou a bola na esquerda, carregou para o meio e arriscou, a bola passou com perigo;

Vai daí, Ademir? O ponta recebeu passe de Cicinho e tentou surpreender o goleiro João Ricardo. A bola foi à direita do gol;

Primeira no gol. Ademir bateu falta de longe e João Ricardo fez a primeira defesa do jogo no final do primeiro tempo. Primeira finalização certa na partida;

Ambulância em campo. Marcos Felipe e Guilherme trombaram em lance na entrada da área e o atacante do Fortaleza levou a pior. Tinha acabado de entrar e deixa o campo na ambulância;

PERDEU! Primeira chance do segundo tempo, Pikachu recebeu dentro da área, esperou a bola quicar e pegou de primeira, cara a cara e mandou longe do gol;

Blitz do Fortaleza! O time da casa voltou aceso e pressionou o Bahia. Lucero teve duas chances seguidas e mandou para fora;

Ei, pessoal... ainda tem jogo. O jogo perdeu ritmo e ficou sem graça da metade pro final do segundo tempo;

De longe! Acevedo pegou a sobra da cobrança de escanteio e arriscou da entrada da área, para a boa defesa de João Ricardo;

Quase o golaço! Em contra ataque do Bahia, Cicinho cruzou para Vinicius Mingotti, que pegou bonito na bola e mandou para fora com perigo;

Olha o gol... mas não valeu! Lucero disputou, ganhou e fez o pivô para Zanocelo empurrar para o gol. O argentino estava impedido e a bandeira subiu para anular o gol.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X BAHIA

FORTALEZA

João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi, Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Hércules (Zanocelo), Calebe (Silvio Romero), Pochettino (Lucero), Romarinho (Guilherme) (Pikachu); Thiago Galhardo.

BAHIA

Marcos Felipe; Kanu, David Duarte, Vitor Hugo (Gabriel Xavier); Cicinho, Acevedo, Rezende (Diego Rosa), Thaciano, Ryan; Ademir (Cauly), Everaldo (Vinicius Mingotti)

Estádio: Arena Castelão, Fortaleza, Ceará

Juiz: Joao Vitor Gobi

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa

Cartões amarelos: Zanocelo (FOR); Acevedo, Cicinho, Everaldo (BAH)