Fortaleza cede empate ao Juventude e perde chance de chegar à vice

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em jogo movimentado, Juventude e Fortaleza empataram por 1 a 1 na noite desse sábado (21), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Benevenuto abriu o placar para o Leão do Pici aos 16 minutos do primeiro tempo e Ricardo Bueno empatou aos 26 da segunda etapa para o Juventude. O time cearense ainda desperdiçou um pênalti aos 40 da etapa final, deixando escapar os três pontos no Rio Grande do Sul e chance de se tornar vice-líder da competição.

Com o resultado, o Juventude somou um ponto e se afastou um pouco mais da zona de rebaixamento, alcançando 20 pontos e permanecendo na 12ª posição da tabela. O Fortaleza permanece com 32 pontos e na 3ª colocação.

Na próxima rodada, o Juventude encara o São Paulo, domingo (29), às 16h, no Estádio Alfredo Jaconi. Enquanto o Fortaleza recebe o Cuiabá, segunda-feira (30), às 21h30, no Castelão.

JUVENTUDE: Marcelo Carné; Michel (Paulo Henrique), Vitor Mendes, Didi e William Matheus; Matheus Jesus (Bruninho), Guilherme Castilho e Wagner (Marcos Vinícius); Paulinho Boia, Ricardo Bueno e Capixaba (Chico). Técnico: Marquinhos Santos.

FORTALEZA: Marcelo Boeck; Tinga, Marcelo Benevenuto, Bruno Melo e Romarinho (Matheus Vargas); Felipe (Luiz Henrique), Ederson e Matheus Jussa; Lucas Crispim, Robson (Henríquez) e David (Osvaldo) (Igor Torres). Técnico: Juan Vojvoda.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 1 X 1 FORTALEZA

Local: estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Data: 21 de agosto de 2021, sábado

Horário: 21h (de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus (Fifa-SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa-SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (Fifa-SP)

VAR: Márcio Henrique de Góis (SP)

Gols: Marcelo Benevenuto, aos 16 do 1ºT (Fortaleza); Ricardo Bueno, aos 25 do 2ºT (Juventude)

Cartões amarelos: Felipe (Fortaleza); Matheus Jesus (Juventude)