Fortaleza bate Atlético-GO por 1 a 0 e sai da lanterna do Brasileirão

MACEIÓ/AL - O Fortaleza venceu o Atlético-GO por 1 a 0 no duelo de integrantes do Z-4 do Brasileirão . O confronto foi marcado pela falta de oportunidades e erros de passes na noite deste domingo (17), no estádio Antônio Accioly, em Goiás, pela 17ª rodada. Moisés marcou o único gol do jogo em jogada ensaiada com Silvio Romero, no segundo tempo.

Com o resultado, o Leão entrega a lanterna da competição ao Juventude e passa para a 19ª posição, com 14 pontos somados. Já o Atlético-GO, desperdiçou a chance de dormir fora da degola e permanece na 18ª posição, com 17 pontos.

O Dragão dominou as oportunidades em jogadas aéreas iniciadas por Marlon Freitas e Airton. Principal característica da equipe na competição, o time chutou em direção ao gol de onde dava, aproveitando os erros do rival e partindo para o contra-ataque, mas pecou na falta de pontaria. Mesmo com marcação em cima que não permitia Marcelo Benevenuto e Titi saírem com a bola, vacilou nos minutos finais e cedeu espaço para o Leão crescer na partida.

O Leão errou muitos passes, principalmente com Crispim e Vargas, que em várias oportunidades entregaram a bola e geraram contra-ataques perigosos, evidenciando uma equipe desorganizada em campo. Com um primeiro tempo apático e um segundo um pouco melhor, a equipe conseguiu marcar o único gol do jogo em jogada ensaiada entre Silvio Romero e Moisés.

A falta de criação do Fortaleza na ponta-direita ao longo da partida pode ser explicada pela ausência de Yago Pikachu. Esse foi o primeiro jogo da equipe sem o jogador que deixou a equipe cearense para defender o Shimizu S-Pulse. A ausência do atleta no setor foi, inclusive comentada por Vojvoda antes do duelo ao afirmar não saber "se há um jogador [no elenco] para substituir o Pikachu".

O Atlético-GO volta a campo na quarta-feira (20), às 19h30, para encarar o Athlético Paranaense, fora de casa. No mesmo dia, o Fortaleza também enfrenta fora de casa o Red Bull Bragantino, às 19h. As partidas são válidas pela 18ª rodada do Brasileirão.

Ficha técnica

ATLÉTICO-GO 0 X 1 FORTALEZA

Competição: 17ª rodada da Série A

Estádio: Estádio Antônio Accioly (GO)

Data e horário: 17 de julho de 2022 (domingo), às 18h (de Brasília)

Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi e Leirson Peng Martins

Cartões amarelos: Wellington Rato (ACG)

Gols: Moisés (FOR), aos 28 minutos do segundo tempo

ATLÉTICO-GO

Ronaldo, Dudu (Lucas Lima), Wanderson, Edson, Jefferson, Baralhas (Léo Pereira), Marlon Freitas, Jorginho, Airton (Shaylon), Churín (Luiz Fernando) e Wellington Rato. Técnico: Jorginho

FORTALEZA

Fernando Miguel, Ceballos, Marcelo Benevenuto, Titi, Lucas Crispim (Habraão), Ronald, Hércules (Matheus Vargas), Lucas Lima (Matheus Jussa), Juninho Capixaba, Silvio Romero (Robson) e Romarinho (Moisés). Técnico: Juan Vojvoda