Fortaleza anuncia saída de Enderson Moreira após eliminação para o Bahia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Eliminado pelo Bahia da Copa do Nordeste no sábado (24), o Fortaleza comunicou neste domingo a demissão do técnico Enderson Moreira. A derrota para o Esquadrão nos pênaltis custou o trabalho do treinador e de sua comissão técnica.

Enderson comandou o Fortaleza em 23 jogos, conquistando 12 vitórias, quatro empates e sete derrotas no período, um aproveitamento de 57,9%. Na primeira fase da Copa do Nordeste, o time foi o líder da fase de grupos, com 17 pontos.

"O Fortaleza Esporte Clube comunica oficialmente a saída do treinador Enderson Moreira e sua comissão. O clube agradece aos profissionais pela dedicação, pelo trabalho desenvolvido e deseja sucesso em seus novos desafios", comunicou o Leão do Pici pelas redes sociais.

Com a eliminação do Regional e a pausa no futebol cearense, o Fortaleza volta a campo na próxima sexta-feira (30), contra o Atlético Mineiro, pela primeira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, no Estádio Independência. Pela terceira fase da Copa do Brasil, o Leão do Pici jogará contra o Ceará.