Fórmula 1 tornará vacinação contra Covid-19 obrigatória, diz emissora

A temporada 2022 da Fórmula 1 começa em 18 de março, com o Grande Prêmio do Bahrein.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Fórmula 1 vai tornar obrigatória a vacinação contra a Covid-19 para as pessoas envolvidas nos Grandes Prêmios da categoria em 2022. Somente quem estiver com o esquema vacinal completo poderá estar no paddock, segundo a emissora BBC.

