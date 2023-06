Fora de casa, Nacional vence o São Francisco por 3 a 0 e segue líder na Série D

Manaus/AM - O Nacional foi até Rio Branco-AC nessa quarta-feira (14) e conquistou mais uma na Série D do Campeonato Brasileiro. O Leão da Vila Municipal venceu o São Francisco por 3 a 0, no estádio Florestão, e se manteve na liderança do grupo 1 da competição nacional. Érico Júnior, duas vezes, e Iury Tanque marcaram os gols que garantiram mais três pontos ao Naça.

Com a sexta vitória em oito jogos, o Nacional chegou aos 19 pontos e segue na liderança isolada do grupo 1 da Série D. O próximo compromisso do Leão da Vila Municipal na competição é no próximo sábado (17), às 15h (de Manaus), diante do Águia de Marabá, no estádio da Colina.