'Foi quase uma luta de boxe, fomos golpe a golpe', diz goleiro Lloris após derrota

"Fomos muito reativos. Foi quase uma luta de boxe, fomos golpe a golpe. O único arrependimento que podemos ter é termos perdido nosso primeiro tempo. Apesar disso, não desistimos, acreditamos até o fim. Levou um vencedor, foi decidido nos pênaltis. É sempre cruel estar do lado errado. Mas demos tudo do início ao fim nesta competição. Saímos vazios", disse Lloris.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após a última cobrança de pênalti no estádio Lusail, os jogadores argentinos foram à loucura com o título mundial. Do outro lado, os franceses, que poderiam conquistar o bicampeonato seguido, sentiram o baque da derrota na Copa do Mundo do Qatar.

