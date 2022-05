Fluminense volta a falhar em momento decisivo e se vê diante de velha encruzilhada

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense voltou a falhar em um momento decisivo, e, além de ver a classificação às oitavas da Sul-Americana virar missão complicada após o empate sem gols com o Unión Santa Fe, da Argentina, nesta quinta-feira (19), uma velha pauta retorna às Laranjeiras. O clube retorna à encruzilhada sobre priorizar competições, enquanto o técnico Fernando Diniz ainda inicia o trabalho e tenta fazer a equipe engrenar.

Agora, o time precisa se recuperar e se preparar para viajar ao Ceará, onde irá enfrentar o Fortaleza, neste domingo (22), na Arena Castelão, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro

Apesar do título do Campeonato Carioca, o primeiro semestre não teve um saldo positivo ao clube tricolor até aqui. O Fluminense foi eliminado na terceira fase preliminar da Libertadores e depende de uma soma de fatores considerados improváveis para chegar ao mata-mata do outro torneio continental que disputa.

Fernando Diniz, anunciado há menos de um mês, ainda não perdeu —foram três vitórias e dois empates—, mas reconhece que o time ainda precisa de ajustes para encaixar de vez. Na tentativa de implantar um novo estilo de jogo, encontra alguns obstáculos e estuda soluções.

Nesta quinta-feira, por exemplo, escalou o volante Yago Felipe como lateral-direito, mesmo com Samuel Xavier e Calegari à disposição. Além disso, reforçou a ideia de ter Ganso e Nathan juntos em campo —algo que apontou contra o Palmeiras, mas a lesão do camisa 10 atrapalhou novas oportunidades.

"O que não correspondeu é que queríamos ter jogado um pouco melhor tecnicamente para ter conseguido vencer. Faltou um pouco de profundidade ao time hoje, mas espírito de luta, que era a base, tivemos do início ao final do jogo, e o empate acabou sendo justo", disse Diniz, após o duelo no Estádio 15 de Abril.

O jogo contra o Oriente Petrolero, na Bolívia, último da fase de grupos da Sul-Americana, será na próxima quinta-feira (25), em meio a uma sequência que pode ser importante no Campeonato Brasileiro. No domingo, o time tricolor encara o Fortaleza fora de casa, e depois tem o clássico com o Flamengo, o Juventude, em Caxias do Sul, e o Atlético-MG, em casa, todos pelo Brasileiro.

Após o triunfo sobre o próprio Petrolero, no Maracanã, na estreia na Sul-Americana, o então técnico Abel Braga já havia colocado à mesa essa questão, e até expôs uma ideia diferente da diretoria.

"Para mim, não [tem competição prioridade]. Eu gostaria que chegasse alguém e falasse "ó, vamos priorizar essa", mas ninguém fala nada, então nós vamos jogando. Um dia melhor do que o outro (...)", disse, na ocasião.

Os resultados obtidos nestes momentos cruciais até aqui contrastam com o perfil do elenco que foi montado e até com as pretensões apontadas pela cúpula do clube. Na janela de transferência do começo do ano, o Fluminense foi ao mercado e se reforçou com jogadores mais experientes, buscando deixar o elenco mais "cascudo" e auxiliar na mescla com os mais jovens.

"Acredito que, em 2022, montamos um time para ter chance de ganhar as quatro competições que vamos disputar [Carioca, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro]. É muito difícil ganhar as quatro. Para qualquer clube, é muito difícil ganhar três, quatro competições no ano, mas acho que a gente chegue em condições", disse o presidente Mário Bittencourt, ainda em janeiro.

Para a partida deste domingo, Diniz pode escalar, inicialmente: Fábio; Yago Felipe (Nonato), Nino, David Braz (Luccas Claro) e Pineida; Martinelli (Wellington), André, Nathan (Willian Bigode) e Ganso (Arias); Luiz Henrique e Germán Cano.

O Fortaleza, por sua vez, é lanterna da Série A -em cinco jogos, obteve um empate e quatro derrotas-, e briga para alcançar sua primeira vitória na competição e manter vivas a esperança de não ser rebaixado. O técnico Juan Pablo Vojvoda tem como dúvida o goleiro Max Walef, que não foi liberado para jogar contra o Alianza Lima, e pode ir a campo com: Marcelo Boeck; Tinga, Benevenuto, Titi; Pikachu, Felipe, Hércules, Lucas Lima, Lucas Crispim (Juninho Capixaba); Moisés, Kayzer.

Estádio: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Horário: Às 16h (de Brasília) deste domingo (22)

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa/SP)

VAR: Rafael Traci (SC)

Transmissão: Globo e Premiere