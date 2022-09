Fluminense visita o Atlético-MG e sonha em encostar na liderança

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense entra em um momento crucial na temporada para ainda manter ao alcance a caça ao Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro. A goleada sobre o Juventude foi uma resposta positiva do elenco após algumas frustrações e um ingrediente no combustível para a reta final do torneio.

Com 51 pontos, o Tricolor briga na parte de cima da tabela e luta para ver o Palmeiras no horizonte. O próximo capítulo para tentar encostar na ponta será neste sábado (1º), às 15h, no Mineirão, contra o Atlético-MG, pela 29ª rodada.

Apesar dos nove pontos de desvantagem, o momento é de comemoração para o técnico Fernando Diniz após chegadas e saídas na janela de transferências e desfalques importantes.

Contra o Juventude, lanterna do Brasileiro, Diniz não teria os zagueiros Manoel, titular, e David Braz, reserva imediato, devido a expulsões no clássico com o Flamengo. O mesmo valeu para Caio Paulista, titular na lateral-esquerda.

O treinador optou por improvisar Felipe Melo na última linha defensiva e dar uma chance a Cristiano na ala. Os elogios após o jogo indicaram o termômetro da avaliação.

Estes foram alguns exemplos do quebra-cabeça que o comandante do Flu vem conseguindo montar sem maiores prejuízos esportivos. A saída de Nonato, que estava emprestado pelo Internacional e foi vendido ao Ludogorets, da Bulgária, foi sentida, mas Martinelli conseguiu suprir. Assim como já havia acontecido com Matheus Martins após o adeus de Luiz Henrique.

Questionado sobre as mudanças e cobranças para que as alterações surtam a menor diferença possível na caminhada da equipe, Diniz salientou o trabalho no dia a dia e ressaltou que há a necessidade de sequência de jogos para que os integrantes mais recentes possam adquirir confiança.

"Tem jogador que você coloca e joga. Até fazendo uma retrospectiva, aconteceu com o Nonato também. Mas [falo para] passar confiança, para fazer as coisas que tem feito no treino. Existe uma diferença entre o jogo e o treino. Às vezes, está fazendo no treino e você coloca para jogar. No jogo acaba não tendo a mesma segurança. Conforme vai jogando, ganha confiança. Tem jogadores que eu cobro bastante para ficarem ligados no jogo", afirmou.

Na visão do treinador, o Fluminense, atualmente, não tem margem para novos testes nesta reta final, e citou que Marrony precisa ter sequência, mas a perspectiva atual da equipe é um obstáculo para que os passos possam ser dados com cautela.

"Quando o Nonato saiu foi em cima de jogos importantes e decisivos. Se tivéssemos mais tempo para nos preparar, talvez, não tivéssemos sentido tanto. Em outro aspecto, a gente treina muito não apenas quem está jogando. Então, sinto muita confiança em colocar. O que falta é o jogador reproduzir nos jogos o que está fazendo no treino. Precisa de treino. Os 10 dias foram bons para trabalhar, mas o que ajudou o Martinelli foi mais a sequência de jogos que os treinos. Treinar, todo mundo está treinando", afirmou.

Para o duelo com o Atlético-MG, o Fluminense terá o retorno do zagueiro Manoel para formar dupla com Nino. A dúvida está na lateral esquerda, entre Caio Paulista e Cristiano. Com isso, o Tricolor deve ter a seguinte formação: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel e Cristiano (Caio Paulista); André, Martinelli e Ganso; Arias, Cano e Matheus Martins.

O Atlético-MG contará com dois reforços para o confronto. São eles o zagueiro Junior Alonso, que volta da seleção paraguaia, e o lateral Rubens, que cumpriu suspensão automática na derrota por 2 a 1 para o Palmeiras. O Galo deve ter a seguinte escalação: Everson; Guga (Mariano), Nathan Silva, Junior Alonso e Rubens; Allan, Jair e Zaracho; Hulk, Eduardo Sasha e Keno.

O Atlético-MG está sem vencer há quase três meses no Mineirão e precisa se recuperar, pois foi derrotado em seus dois últimos compromissos. O time de Cuca está em sétimo lugar, com 40 pontos, e tem quatro de desvantagem para o Athletico-PR, que fecha a zona de classificação para a Libertadores.

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Horário: 15h (de Brasília) deste sábado (1º)

Juiz: Luiz Flávio de Oliveira (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo do Amaral (SP)

Transmissão: Premiere