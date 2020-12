Fluminense vira e vence o Athletico-PR por 3 a 1

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Fluminense venceu o Athletico-PR por 3 a 1, neste sábado (5), no Maracanã, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado, obtido com dois gols de Marcos Paulo e um de Nenê, levou o time tricolor de volta à zona de classificação da Libertadores. Léo Cittadini abriu o placar para os visitantes.

Com o triunfo, o Fluminense chegou aos 39 pontos e superou Palmeiras e Santos. A dupla paulista empatou o confronto direto, também neste sábado, e parou nos 38 pontos. O time tricolor ainda pode ser ultrapassado nesta rodada, mas apenas se o Grêmio vencer o Vasco ou o Internacional derrotar o Atlético-MG -ambos os jogos são neste domingo (6).

Na próxima rodada, o Fluminense tem o clássico contra o Vasco, em São Januário, no domingo (13). No dia anterior, o Athletico-PR tentará a recuperação diante do Atlético-MG, na Arena da Baixada. Como ambos os times estão apenas na disputa do Brasileirão, terão uma semana de descanso até a próxima atuação.

FLUMINENSE: Marcos Felipe; Calegari, Luccas Claro, Matheus Ferraz, Egídio; Hudson (André), Martinelli, Nenê (Luiz Henrique), Michel Araújo (Ganso); Wellington Silva (Felippe Cardoso), Marcos Paulo (Miguel). T.: Odair Hellmann

ATHLETICO-PR: Santos; Erick, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Abner; Richard, Wellington (Zé Ivaldo), Léo Cittadini, Nikão (Walter); Carlos Eduardo (Alvarado), Renato Kayzer (Fernando Canesin). T.: Paulo Autuori

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Cartões amarelos: Thiago Heleno e Wellington (Athletico-PR); Matheus Ferraz, Egídio, Felippe Cardoso e Hudson (Fluminense)

Cartões vermelhos: Thiago Heleno (Athletico-PR)