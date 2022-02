Fluminense vence Volta Redonda e garante vaga antecipa às semis do Carioca

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Mesmo com alguns jogadores poupados, o Fluminense não teve dificuldades para vencer o Volta Redonda por 3 a 0, neste sábado (19), no estádio Luso-Brasileiro, e garantiu a classificação antecipada às semifinais do Campeonato Carioca faltando ainda três rodadas para o término da Taça Guanabara. De quebra, o Tricolor ainda manteve a liderança isolada da competição. Os gols foram marcados por Nonato, Manoel e Calegari.

Ainda na noite deste sábado (19) a delegação embarca para Bogotá, na Colômbia, onde na próxima terça-feira (22) enfrenta o Millionarios (COL) pelo jogo de ida da segunda fase da Copa Libertadores. O duelo de volta acontecerá em 1º de março em São Januário (RJ).

Pelo Estadual, o próximo compromisso do Fluminense é no dia 26, sábado de Carnaval, quando terá o clássico com o Vasco no estádio Nilton Santos (RJ). Já o Volta Redonda recebe o Nova Iguaçu no domingo (27), no Raulino de Oliveira (RJ).

O Fluminense teve amplo domínio do jogo diante de um Volta Redonda que procurou a todo o momento se defender. O Tricolor, porém, soube ter paciência para construir a vitória.

Com uma proposta defensiva, o Volta Redonda não foi páreo para um elenco de maior qualidade técnica como o Fluminense. Nas vezes em que teve a oportunidade de construir o contra-ataque, o Voltaço pecou na armação das jogadas.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 3 X 0 VOLTA REDONDA

Local: Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ)

Hora: 19h Competição: 8ª rodada da Taça Guanabara

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães

Assistentes: Thiago Gomes Magalhães e Rafael Gomes Rosa

Cartões amarelos: Pineida, Samuel Xavier (FLU); Alemão, Caio Vitor, Iury (VOL)

Gols: Nonato, aos 40 minutos do primeiro tempo (FLU); Manoel, aos 2 minutos do segundo tempo (FLU); Calegari, aos 9 minutos do segundo tempo (FLU).

FLUMINENSE

Marcos Felipe, Calegari (Samuel Xavier), Manoel, Luccas Claro e Pineida; Wellington, Nathan (Gabriel Teixeira), Nonato e Paulo Henrique Ganso; Jhon Arias (Martinelli) e Germán Cano (Matheus Martins).Técnico: Abel Braga.

VOLTA REDONDA

Luiz Felipe, Júlio Amorim, Alemão, Grasson e Aílton (Iury); Pedro Thomaz, Tinga (Muniz), Caio Vitor (Pierini) e MV; Pedrinho e Lelê. Técnico: Neto Colucci.