Fluminense vence Ponte Preta com folga e vai às oitavas da Copinha

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense bateu a Ponte Preta por 3 a 0 nesta sexta-feira (14), no Ferreirão, em Matão. John Kennedy, Matheus Martins e Luan Brito marcaram os gols que garantiram o time tricolor nas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

A equipe carioca aguarda o vencedor da partida entre Santos e Ferroviária, que duelam mais tarde, às 19h30, para saber quem vai enfrentar na próxima fase. Segundo maior vencedor do torneio, com cinco títulos, o Fluminense quer voltar a conquistar uma taça que não fica nas Laranjeiras desde 1989.

Contra a Ponte, um minuto de bola rolando foi o suficiente para o Fluminense abrir o placar. Yago encontrou Jhonny pela direita. O lateral cruzou na medida para John Kennedy, que testou firme para o fundo da rede.

O clube carioca continuou melhor na partida e pressionou a equipe campineira até os 27 minutos, quando houve a parada técnica. Mesmo tendo o controle da bola, o Fluminense criou apenas com Matheus Martins, que bateu de longe para fora aos 24.

A Ponte voltou com mais iniciativa da hidratação, e Maurício cobrou uma falta no travessão aos 32. No entanto, foi Matheus Martins que balançou a rede mais uma vez para o Fluminense.

O meia tricolor foi derrubado dentro da área após jogada em velocidade pela esquerda. Ele mesmo foi para cobrança e tocou no canto direito para tirar o goleiro Gabriel Fernando da foto.

Nos acréscimos, John Kennedy trouxe a bola pelo meio e bateu de fora da área. A finalização foi bloqueada, porém a bola sobrou para Wallace que, em condição legal, tocou de calcanhar para o gol na saída do arqueiro. No entanto, o bandeira assinalou um impedimento na jogada e invalidou o tento.

A Ponte Preta voltou do intervalo com duas mudanças e tentou crescer na partida, contudo, o Fluminense fez um jogo muito seguro e não permitiu muito espaço para a equipe paulista. As primeiras mudanças feitas pelo time das Laranjeiras aconteceram com 20 minutos, e, a partir de então, o ritmo do time caiu.

Maurício arriscou uma bomba de longe aos 34 na melhor oportunidade da Ponte no segundo tempo. Dois minutos depois, Felipinho recebeu o cartão vermelho para impedir Luan Brito de sair do goleiro e praticamente acabou com qualquer possível reação do time paulista.

Com mais espaço no meio-campo, o Fluminense passou a apostar nas bolas de fora de área e conseguiu ampliar nos acréscimos. Antes disso, aos 39, Edinho deixou os adversários na saudade pela direita e arriscou de fora da área, mas Gabriel Fernando foi bem e evitou o que seria um golaço.

Miguel Vinícius, aos 44, também bateu de longe e o guarda-redes desviou. Até que, aos 47, Luan Brito trouxe para a canhota e colocou no cantinho, determinando o placar final da partida.

O técnico Eduardo Oliveira manteve exatamente a mesma formação que iniciou o jogo na vitória por 3 a 1 sobre a Francana na última quarta (12).

Assim, o Fluminense teve em campo os seguintes garotos: Thiago Gonçalves; Jhonny (Justen), Felipe, Davi e Marcos Pedro; Alexsander (Edinho), Nathan e Wallace e Yago (Arthur); Matheus Martins (Miguel Vinicius) e John Kennedy (Luan Britto).