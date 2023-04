Fluminense vence pela 7ª vez seguida e elimina Paysandu na Copa do Brasil

SÃO PAULO/SP - O Fluminense ignorou a vantagem obtida há duas semanas, repetiu a vitória sobre o Paysandu por 3 a 0 na noite desta terça-feira (25) e avançou para as oitavas de final da Copa do Brasil. Com o resultado, o placar agregado do confronto ficou em 6 a 0.

Atuando com força máxima, a equipe de Fernando Diniz chegou à 7ª vitória seguida. Cano e Keno, no 1° tempo, iniciaram o resultado positivo em Belém —Kennedy completou na metade final.

A primeira etapa, aliás, ficou marcada por um jogo aberto e cheio de oportunidades no Mangueirão. O torcedor do Fluminense chegou a se assustar com poucas investidas do Paysandu e com possíveis lesões de seus atletas, mas não viu o pior acontecer.

No 2° tempo, já com o confronto decidido, Diniz deu chance para os reservas e viu os escolhidos darem conta do recado.

Agora, o Flu aguarda o sorteio da CBF para ver quem enfrenta nas oitavas —até o momento, só um dos 15 rivais é conhecido: o Cruzeiro.

Enquanto isso, os cariocas voltam a campo no sábado (29), contra o Fortaleza, também fora de casa —o duelo é válido pelo Campeonato Brasileiro. O Paysandu joga no mesmo dia, mas encara o Águia pelo estadual antes de iniciar a campanha na Série C.

PAYSANDU

Thiago Coelho; Edílson, Rodolfo Filemon, Genílson, Wanderson (Kelvi Gomes) e Eltinho; João Vieira (Ricardinho), Geovane (Samuel Santos) e Fernando Gabriel (Igor Fernandes); Luis Phelipe (Vicente) e Mário Sérgio. T.: Márcio Fernandes.

FLUMINENSE

Fábio; Samuel Xavier (Guga), Nino, Felipe Melo (Manoel) e Alexsander; André, Lima, Ganso (Pirani) e Arias (John Kennedy); Keno e Cano (Isaac). T.: Fernando Diniz.

Local: Mangueirão, em Belém (PA)

Árbitro: Edina Alves Batista

Assistentes: Neuza Ines Back e Leila Naiara Moreira da Cruz

VAR: Rodolpho Toski Marques

Cartões amarelos: Rodolfo Filemon, Edílson, Geovane, Mário Sérgio, Samuel Santos (PAY); Keno (FLU)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Cano (FLU), aos 3 min do 1° tempo; Keno (FLU), aos 43 min do 1° tempo; John Kennedy (FLU), aos 27 min do 2° tempo