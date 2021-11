Fluminense tenta recuperar pontos em casa em busca por ida à Libertadores

No Maracanã, o Fluminense precisará deter um adversário que há pouco tempo só falava em evitar o rebaixamento, mas agora, também com 45 pontos, já se credencia à briga por ida para a próxima Libertadores.

Se considerada toda a competição, o Fluminense possui um aproveitamento de 60% dos pontos disputados como mandante —29 pontos de 48—, que contrastam com as estatísticas como visitante. Até agora, o time aproveitou do 31% dos pontos fora de casa —ou 16 de 51.

O time tricolor soma seis vitórias, dois empates e apenas uma derrota nos últimos nove jogos que fez no Maracanã. Entre os resultados positivos estão triunfos contra times do topo da tabela, como Palmeiras, Flamengo e Red Bull Bragantino.

Em oposição à má fase fora, o desempenho em casa é o que tem mantido o Fluminense entre os oito primeiros colocados da competição. É o que serve de alento ao clube das Laranjeiras em próximo compromisso, no Maracanã, às 17h deste domingo (21), diante do América-MG.

Isso porque o Corinthians, atual quinto colocado, perdeu três jogos e empatou outros três nos últimos seis fora de casa. O Fortaleza, em sexto, acumulou três derrotas e três triunfos. O Internacional, na sétima posição e apenas dois pontos à frente, tem uma sequência recente como visitante tão ruim quanto a do Fluminense, com cinco derrotas e um empate.

Desde o empate por 2 a 2 contra o Cuiabá em 20 de setembro, o Fluminense acumulou cinco derrotas —para Corinthians, Santos, Grêmio, Ceará e Juventude, todas sem balançar as redes— e um triunfo, diante do Athletico-PR, pelo placar mínimo. Nas seis partidas, foram seis gols sofridos e um marcado.

Nos últimos seis jogos fora do Maracanã, o time tricolor teve um aproveitamento de só 16%. A sequência ruim tem sido definitiva para o time de Marcão seguir distante da disputa por vaga direta na próxima Libertadores —ele chegou à 34ª rodada na oitava posição, com 45 pontos..

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense sofreu na quarta-feira (17) sua quarta derrota consecutiva atuando longe de seus domínios em partidas pelo Campeonato Brasileiro, desta vez em visita ao Juventude no Alfredo Jaconi, que terminou com o placar de 1 a 0 para os gaúchos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.