Fluminense tem surto de Covid-19 e nove jogadores testam positivo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois do Flamengo, o Fluminense é mais um clube a ter um surto de contágio de Covid-19 no elenco. Exames que tiveram os resultado divulgados neste sábado (26) apontaram que nove jogadores testaram positivo.

No elenco principal, o lateral-direito Calegari, o zagueiro Luccas Claro, o meia Miguel, e os atacantes Luiz Henrique e Marcos Paulo. Já no grupo sub-23, os zagueiros Luan e Nascimento, e os volantes André e Martinelli. A informação foi publicada, primeiramente, pelo "ge" e confirmada pela reportagem.

"A maioria dos atletas que testaram positivo estão assintomáticos. Alguns apresentam sintomas leves, como dores no corpo, mas nada preocupante. Todos já estão cumprindo a quarentena", declarou o médico tricolor Douglas Santos ao UOL Esporte.

Antes desta situação coletiva, o último atleta a testa positivo no Tricolor havia sido o atacante Fred, no último dia 11.

O surto de covid-19 no Flamengo fez com que o Rubro-Negro solicitasse o adiamento da partida deste domingo (27), contra o Palmeiras, no Allianz Parque (SP), porém, a CBF e o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) negaram o pedido.

Na segunda-feira (28), o Tricolor encara o Coritiba, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Na última quinta-feira, a equipe do técnico Odair Hellmann perdeu por 3 a 1 para o Atlético-GO, no Olímpico, em Goiás, e deu adeus à Copa do Brasil.