Fluminense supera início ruim e bate Madureira com gol relâmpago de Arias

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense venceu o Madureira por 1 a 0 na noite deste domingo (30), no estádio Raulino de Oliveira, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Depois de um primeiro tempo morno, o Flu voltou pressionando na segunda etapa e conseguiu marcar com Jhon Arias, aos 21 minutos.

O atacante havia entrado menos de dois minutos antes, na parada para hidratação e contou com a falha do goleiro Dida para fazer o gol da vitória. O resultado deixa as duas agremiações com três pontos ganhos, dividindo o quinto lugar do torneio.

Os dois clubes voltam a campo na quinta (3), pela terceira rodada do Estadual. Às 21h, o Tricolor das Laranjeiras recebe o Audax no estádio Luso-Brasileiro. Mais cedo, às 18h, o Tricolor Suburbano visita o Botafogo no Engenhão.

O Fluminense iniciou melhor a partida, ficando com a bola. No entanto, a equipe do subúrbio não aliviou na marcação e dificultou a criação das jogadas. Com o desgaste físico, os espaços até apareceram na primeira etapa, porém os três homens do meio-campo do time das Laranjeiras pecaram demais para encontrar os atacantes e produzir lances de perigo.

Aos 40, Rafinha, do Madureira, foi afastar a bola e, além da perna alta, também deixou o braço em Cris Silva. Apesar da força da ação, o árbitro optou por advertir o jogador com o cartão amarelo.

Sem criatividade no primeiro tempo, o Fluminense voltou diferente na segunda etapa e pressionou muito o Madureira. Na parada para hidratação, aos 20 minutos, Abel sacou o André para colocar Arias e não demorou dois minutos para a alteração fazer efeito.

No primeiro toque do meia, saiu o gol. Wilian Bigode fez a jogada sozinho e acabou perdendo o controle da bola, que sobrou para Jhon Arias recebe na direita. Ele bateu rasteiro e a bola passa por baixo de Dida, parando apenas no fundo da rede.

FICHA TÉCNICA

MADUREIRA 0 x 1 FLUMINENSE

Data: 30/01/2022

Local: Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

Hora: 18h (de Brasília)

Árbitro: Tarcizo Pinheiro Caetano

Assistentes: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha e Marcus Vinicius Machado Araújo Brandão.

Cartões amarelos: Rhuan Rodrigues, Rafinha, Nonato (Madureira); Yago Felipe (Fluminense)

Gol: Jhon Arias, aos 21 minutos do segundo tempo, para o Fluminense

MADUREIRA

Dida; Rhuan Rodrigues, Mário Pierre, Edgar Silva e Guilherme Zóio (Guilherme Pulga); Felipe Dias, Marino (Henrique Luiz) e Rafinha (Marcellinho); Diogo Carlos, Sampaio (Hudson) e Pipico. Técnico: Alfredo Sampaio.

FLUMINENSE

Marcos Felipe; Nino, David Braz e Felipe Melo; Samuel Xavier, André (Jhon Arias), Yago Felipe (Nathan) e Cris Silva; Luiz Henrique (Caio Paulista), William Bigode (Martinelli) e Fred (Cano). Técnico: Abel Braga.