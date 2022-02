Fluminense se preocupa com altitude em Bogotá, mas vê pontos positivos no estádio

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense já está em Bogotá, na Colômbia, onde nesta terça-feira (22) enfrentará o Millionarios (COL) pelo jogo de ida da segunda fase da Copa Libertadores. E se por um lado a altitude de 2.552 metros preocupa, por outro a comissão técnica vê pontos positivos no estádio El Campín, local da partida.

Na avaliação do staff tricolor, o gramado é um dos pontos que chamaram a atenção positivamente, além de outras questões.

"A altitude nunca é agradável. Também não vamos sair de lá achando que a altitude vai ser responsável por alguma coisa. Claro que tem influência, mas a equipe está fisicamente muito bem, tanto que hoje nós poupamos praticamente todos. É um adversário de força que vai tentar conseguir uma vantagem no primeiro jogo. O campo é muito bom, a iluminação é muito boa. Já estudamos bastante, ontem e anteontem", declarou o técnico Abel Braga após a vitória por 3 a 0 sobre o Volta Redonda pelo Campeonato Carioca.

O Fluminense embarcou para a cidade colombiana logo após a partida diante do Voltaço no estádio Luso-Brasileiro (RJ). Na ocasião, os torcedores saíram do local e acompanharam a delegação até o aeroporto, que fica no mesmo bairro, na Ilha do Governador (RJ). Segundo Abel, os jogadores estão conscientes de que se trata de um jogo especial na temporada.

"Eles estão conscientes, não é o jogo do ano, é tão importante quanto qualquer outro, mas ele tem um sabor especial. É uma competição internacional, onde o Fluminense vai fazer de tudo para passar essa primeira fase, depois a segunda. Mas o importante é isso, o que vou falar é que é uma competição diferente, disputada de uma forma diferente, principalmente com arbitragem, em jogo fora de casa. Não tem grito, é duro, tem que jogar duro, encarar com seriedade total e absoluta", disse o treinador.

"Ontem eu fiz um treino tático e disse pra eles: 'Se a estratégia não estiver certa, eu mudo. Mas o que não pode mudar é o objetivo'. O objetivo mais uma vez foi conquistado, esperamos terça-feira ter mais um bom resultado".

O jogo de volta acontecerá em 1º de março, em São Januário, casa do Vasco, já que o Maracanã passa por uma reforma em seu gramado. No Campeonato Carioca, o Fluminense é líder isolado da Taça Guanabara e já está classificado antecipadamente para as semifinais.

Estádio: El Campín, em Bogotá (Colômbia)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Dario Herrera (ARG)