Fluminense sai na frente, mas sofre virada e perde para Coritiba no Campeonato Brasileiro

MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O Coritiba venceu o Fluminense de virada por 3 a 2 em partida disputada na tarde deste domingo (1º), com direito a falha bizarra de goleiro e pedaço de dente perdido no gramado. Os gols da partida válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, disputada no Estádio Couto Pereira, no Paraná, foram marcados por Ganso, Andrey e Léo Gamalho.

Ganso foi o nome do jogo e sacrificou até um pedaço do dente para garantir uma possível vitória tricolor. No primeiro gol do jogo, o meia arriscou de fora e contou com falha do goleiro Muralha para abrir o placar. Aos 35, o camisa 10 marcou de cabeça e perdeu um pedaço do dente após disputar bola aérea.

O primeiro gol marcado por Ganso contou com a ajuda de um vacilo do goleiro Muralha. No lance, aos 19 da primeira etapa, Nonato tocou para o meia, que ajeitou e arriscou de fora da área sem tanta força. Muralha até tentou encaixar a defesa, mas acabou falhando feio e a bola entrou lentamente.

André levou o segundo amarelo por chute em Léo Gamalho e acabou expulso após revisão no VAR e complicou o jogo que até então estava favorável ao clube tricolor. Como consequência, o Coritiba encontrou espaços no meio-campo e voltou a pressionar, conseguindo igualar o marcador em poucos minutos.

Léo Gamalho precisou de apenas sete minutos para marcar o dele. Acionado para entrar no segundo tempo, sobrou para ele cobrar o pênalti como manda o manual: bola de um lado, goleiro do outro e marcar para dar outro destino a partida e marcar o gol da virada.

Os donos da casa começaram bem, mas perderam o foco após o primeiro gol do tricolor. A equipe até tentou voltar a pressionar ainda na primeira etapa, mas sem sucesso. O time, embora tivesse mais posse de bola, só conseguiu se reencontrar no jogo após diminuir o placar com gol de pênalti. Aos 15 minutos, Andrey balançou as redes e igualou a pontuação. Depois disso, o Coritiba pressionou e encontrou o caminho para o gol e virou o placar no apagar das luzes, com gol de Léo Gamalho aos 49 minutos.

CORITIBA

Alex Muralha, Matheus Alexandre, Henrique, Luciano Castán, Guilherme Biro (Egídio), Andrey (Adrián Martínez), Willian Farias, Régis (Robinho), Clayton (Léo Gamalho), Alef Manga e Igor Paixão. T.: Gustavo Morínigo

FLUMINENSEFábio, Samuel Xavier (Calegari), Nino, Luccas Claro, Marlon, André, Nonato (Martinelli), Yago Felipe, Ganso (Willian), Luiz Henrique (Caio Paulista) e Cano (David Duarte). T.: Marcão.

Estádio: Major Antônio Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Árbitro: Raphael Claus (Fifa/SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (Fifa/SP) e Neuza Ines Back (Fifa/SP)

Cartões Amarelos: Ganso, André e David Duarte(FLU);

Cartões Vermelhos: André (FLU)

Gols: Ganso (FLU), aos 19 e aos 35/'ºT; Léo Gamalho (COR), aos 7', Andrey (COR), aos 15', e Léo Gamalho (COR), aos 49'/2ºT.