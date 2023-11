Fluminense pode fazer história e garantir 1ª Libertadores se vencer Boca Juniors

Honraria Taça Olímpica de 1949. É considerada o Prêmio Nobel do Esporte. O Fluminense é o único clube da América Latina a tê-la conquistado, além de ser o único clube de futebol do mundo ter seu nome inscrito na honraria.

Nacionais Tetracampeão Brasileiro - 1970, 1984, 2010 e 2012 Copa do Brasil - 2007 Torneio Rio/São Paulo - 1940, 1957 e 1960 Copa da Primeira Liga - 2016 33 títulos do Campeonato Carioca

O Maracanã foi o palco escolhido para a final da Conmebol Libertadores, e se o Fluminense for campeão em cima do Boca Juniors, ele será o terceiro time brasileiro a entrar na lista de vencedores, ao lado do Flamengo que conquistou o título em 2019 e 2022 e do Palmeiras em 2020 e 2021. Além de fazer o Brasil tricampeão da Libertadores.

