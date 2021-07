Fluminense joga bem, bate Cerro no Paraguai e abre vantagem na Libertadores

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - No Paraguai, o Fluminense jogou bem e venceu o Cerro Porteño por 2 a 0 nesta terça-feira (13), com gols de Nenê e Egídio. Agora, o time tricolor volta para o Rio de Janeiro com grande vantagem nas oitavas de final da Libertadores.

Mesmo fora de casa e sem Fred, machucado, o Fluminense não tomou conhecimento do adversário e foi melhor em todo o jogo. O placar foi até pouco para a superioridade brasileira em Assunção. Perto dos acréscimos, inclusive, Lucca perdeu oportunidade inacreditável.

Com a faixa de capitão no braço, Nenê não só abriu o placar como teve atuação de gala em La Olla Azulgrana. O veterano ainda contou com a ajuda de Caio Paulista, Luiz Henrique, André e companhia para trazer grande resultado de volta ao Brasil na competição continental.

Fluminense e Cerro decidirão a vaga na próxima terça (20), em duelo a partir das 19h15, desta vez no Maracanã.

O time tricolor precisará de uma vitória simples, empate ou até derrota por um gol de diferença para avançar. Os paraguaios, por sua vez, terão de, no mínimo, devolver o 2 a 0 para levar o jogo aos pênaltis. Com gol qualificado no torneio, qualquer outra vitória por dois ou mais gols de vantagem dará a vaga ao Cerro.

CERRO PORTEÑO

Jean; Espínola (Fernando Romero), Duarte, Delvalle, Alan; Villasanti, Morales (Adrián Martínez), Carrascal (Bobadilla), Claudio Aquino, Mateus Gonçalves (Giménez); Mauro Boselli (Fariña). T.: Francisco Arce

FLUMINENSE

Marcos Felipe; Samuel Xavier, Manoel, Luccas Claro, Egídio; André (Wellington), Yago Felipe, Nene (Cazares); Gabriel Teixeira (Luiz Henrique), Caio Paulista (Kayky) e Abel Hernández (Lucca). T.: Roger Machado

Estádio: La Olla Azulgrana, Assunção (PAR)

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Assistentes: Cristian Navarro e Julio Fernandez (ARG)

Árbitro de vídeo: Cesar Deishler (CHI)

Cartões amarelos: Alexis Duarte (CER)

Gols: Nene (FLU), aos 3', e Egídio (FLU), aos 15'/2ºT