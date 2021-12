Fluminense inicia janela focado em jogadores de currículo vencedor

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Com vaga na fase preliminar da Libertadores do ano que vem, o Fluminense está no mercado em busca de reforços. Os jogadores com os quais o clube vem negociando indicam uma procura por nomes não apenas experientes, mas com currículos vencedores.

As investidas mostram um perfil um pouco diferente dos adotados em temporadas mais recentes e demonstram uma tentativa de dar "mais peso" ao vestiário.

Primeiro reforço anunciado, Felipe Melo, por exemplo, tem dois Brasileiros, duas Libertadores e duas Copas do Brasil, somando as passagens pelo Cruzeiro, entre 2003 e 2004, e Palmeiras, de 2017 até aqui.

O discurso do novo camisa 52 tricolor no vestiário antes da decisão continental contra o Flamengo, no último dia 27, inclusive, viralizou após o Palmeiras conquistar a taça. Na ocasião, fazendo referências bíblicas, conseguiu inflamar o elenco minutos antes do apito inicial.

Willian Bigode, que assinou com o clube das Laranjeiras por dois anos, figura entre os grandes vencedores tanto da Libertadores quanto do Brasileiro. Ele tem três títulos continentais, pelo Corinthians em 2011, e os dois mais recentes com o Palmeiras. Além disso, tem quatro Brasileiros, sendo um com os corintianos, dois com o Cruzeiro e um com os palmeirenses.

O clube tricolor enviou ainda um proposta para o meia-atacante Ricardo Goulart, que é bicampeão do Brasileiro pelo Cruzeiro, período em que foi companheiro de Willian.

Tais nomes podem se juntar a Fred, ídolo da torcida tricolor e que retornou às Laranjeiras em 2020, e dividir a responsabilidade pela liderança do elenco.

Conhecido pela larga utilização de jogadores da base, o Fluminense busca resultados ainda mais assertivos na mescla com os mais experientes e formar um time com mais casca para decisões. Vale ressaltar que a luta pela classificação à fase de grupo da Libertadores já será em fevereiro.

A cúpula aguarda ainda uma resposta do argentino Germán Cano, que deixou o Vasco recentemente. Além disso, tem um acerto com o lateral-esquerdo Pineida, do Barcelona-EQU, e conversa com Cristiano, lateral-esquerdo brasileiro que atua no Sheriff, da Moldávia.

Houve interesse também em Patrick, do Internacional, e Rodinei, lateral-direito do Flamengo. No caso do atleta colorado, a negociação promete ser complicada pela pedida do clube gaúcho e pelo fato de a posição, hoje, não ser prioridade para os cariocas.

Já quanto ao ala, o rival rubro-negro espera finalizar as tratativas com o novo treinador para definir as diretrizes do elenco para 2022. Rodinei tem contrato até o fim do ano que vem, e, inicialmente, o Flamengo só aceitar negociar a venda dos direitos.