Fluminense goleia o Macaé e entra no G-4 do Carioca

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense goleou o lanterna do Campeonato Carioca, o Macaé, por 4 a 0 nesta terça-feira (6) e entrou no G-4 da competição, que dá vaga às semifinais, agora com 13 pontos.

Com força máxima, o time tricolor contou com gols de Kayky, o único ainda no primeiro tempo, Fred, Nenê, em bela cobrança de falta, e Ganso, este último já nos acréscimos da partida.

Derrotado, o time da Região dos Lagos segue seu calvário com apenas um ponto em oito partidas. Na próxima rodada, ele enfrentará o Resende, enquanto o Fluminense receberá o Nova Iguaçu.

MACAÉ

Jonathan; Rossales, Álvaro Azevedo, Helton, Ronan (Edy), Patrick, Wagner Carioca, Marquinho, Júnior, Kaique e Lopeu (Alemão). T.: Dário Lourenço

FLUMINENSE

Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago Felipe (Wellington) e Nenê (Ganso); Kayky (Gabriel Teixeira), Fred (Lucca) e Luiz Henrique (Caio Paulista). T.: Roger Machado

Estádio: Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

Árbitro: Philip Georg Bennett

Assistentes: Daniel do Espírito Santo Parro e Andréa Izaura Maffra Marcelino de Sá

Cartões amarelos: Patrick (MAC); Egídio (FLU)

Gols: Kayky (FLU), aos 23'/1ºT; Fred (FLU), aos 18', Nenê (FLU), aos 33', e Ganso (FLU), aos 46'/2ºT