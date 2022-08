Fluminense enfrenta Palmeiras neste sábado: veja escalações, desfalques e arbitragem

Fluminense e Palmeiras se enfrentam neste sábado (27) pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 19h (de Brasília), no Maracanã.

O Fluminense vem de empate com o Corinthians no jogo de quarta. Com 41 pontos, o time venceu o Coritiba de 5 a 2 no último sábado (20) pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, ficando na vice-liderança da competição.

Já o Palmeiras, com 49 pontos, lidera o Brasileirão com oito pontos acima do Fluminense, atual líder. O time enfrentou o Corinthians e venceu por 1 a 0. Já no jogo contra o Flamengo no último domingo (21), houve empate de 1 a 1.

Com o técnico Abel Ferreira, a provável escalação do Palmeiras será: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Dudu e Rony. O time não contará com Jailson, que sofreu uma lesão no joelho.

Para o Fluminense, o técnico Fernando Diniz deve decidir por: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; André, Nonato e Ganso; Arias, Matheus Martins e Cano. O time não contará com Alan e Luan Freitas, ambos lesionados na panturrilha esquerda e joelho direito respectivamente.

Arbitragem: Bráulio da Silva Machado (Fifa-SC); Assistente 1: Bruno Boschilia (Fifa-PR); Assistente 2: Bruno Raphael Pires (Fifa-GO); e no arbitro de vídeo: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC).