Fluminense empata com Red Bull Bragantino e perde chance de voltar ao G-4

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense bem que tentou, mas ficou só no 0 a 0 com o Red Bull Bragantino nesta segunda-feira (30), no Maracanã, em jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A equipe de Odair Hellmann, que sofreu um surto de coronavírus na semana passada, entrou em campo muito desfalcada e teve atuação pouco inspirada. Os visitantes, por sua vez, apesar de intensos no ataque, também foram pouco criativos.

Com o empate, o Flu desperdiçou chance de voltar ao G-4 e parou na oitava colocação da competição, com 36 pontos. Já o Red Bull perdeu a oportunidade de ganhar maior distância para a zona de rebaixamento e segue com 27 pontos, na 15ª posição.

FLUMINENSE

Marcos Felipe; Calegari, Luccas Claro, Matheus Ferraz e Igor Julião; André, Martinelli (Nascimento) e Nenê (Felippe Cardoso); Lucca (Caio Paulista), Wellington Silva (Luiz Henrique) e Marcos Paulo (Ganso). T.: Odair Hellmann

RB BRAGANTINO

Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Luan Cândido (Edimar); Raul, Lucas Evangelista e Claudinho (Vitinho); Arthur (Cuello), Ytalo (Hurtado) e Helinho (Bruno Tubarão). T.: Maurício Barbieri

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Dyorgenes José Padovani de Andrade (ES)

Cartões amarelos: Matheus Ferraz e Martinelli (FLU); Luan Cândido, Cuello e Helinho (RBB)